La grieta de Milei en el interior: intendentes reclaman más recursos y vecinos exigen alivio fiscal

El nuevo almuerzo de ‘Mesa Chica’, el espacio de Perfil Córdoba para los intendentes de Córdoba, reunió a 15 mandatarios de la provincia en la larga mesa que tiene el edificio corporativo de Grupo Edisur en Manantiales. Luego de un video con el desarrollo urbano, calificado como el más grande del país por Horacio Parga, uno de los fundadores y directores de Grupo Edisur, surgió la pregunta directa por parte de uno de los invitados: “¿Usted pondría a un intendente a cargo de todo esto?”, la respuesta fue un gesto negativo con la cabeza. Nadie dijo nada. Aunque ninguno de los invitados lo desea, la sociedad les demanda ser más gerentes de los fondos de los ciudadanos y abandonar al político elegido en las urnas. La nueva grieta estaba planteada. Pero no sería la única.

Los intendentes alzaron la voz para defender el crucial papel de los municipios, a los que describieron como el “primer mostrador de la democracia”. Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, enfatizó: “A nosotros nos encuentran en la panadería, en la carnicería y somos los primeros que le brindamos los servicios a los vecinos”. Marcos Torres fue uno de los protagonistas del almuerzo.

El intendente de Alta Gracia remarcó que las municipalidades brindan una amplia gama de servicios esenciales que van mucho más allá del tradicional “alumbrado, barrido y limpieza”. Pese a ser de otro partido político y presidente del Foro de Intendentes radicales, Omar Dragun de Almafuerte lo avaló: “Hace poco, en una capacitación, contamos unos 58 servicios -y creo que me quedo corto- que estamos prestando desde los municipios, con las mismas tasas e ingresos”.

Schiaretti y Manes sellan su alianza: por un país federal y normal

Señalaron, en una crítica a sus conciudadanos, que “los vecinos, ante problemas en los colegios o de inseguridad, vienen al municipio”, mientras que el Estado nacional ha reducido drásticamente sus aportes en áreas clave. Emiliano Paredes, de Tanti, ilustró la situación al mencionar cómo la quita de subsidios nacionales, especialmente en transporte, impacta directamente en las finanzas locales: “Hoy, Tanti paga 18 millones de pesos extra por mes para que el colectivo siga circulando luego de la quita de subsidios”.

Mas por menos

La necesidad de los municipios de brindar “más respuestas con menos recursos y más responsabilidades” es una constante, pese a la inestabilidad de la coparticipación y la baja recaudación. Rodrigo Fernández, secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, pero con una fuerte relación con intendentes a partir de ejercer como presidente del Ente Metropolitano, criticó la “perversidad del Estado nacional, que le pide a los municipios que eliminen las tasas, pero se llevan los recursos locales con sus impuestos. Acá a todos nos toca por igual”.

Uno de los puntos recurrentes fue la dificultad de los intendentes para que los vecinos comprendan el verdadero costo y la amplitud de los servicios que se ofrecen. La sociedad, según los presentes, está “intervenida” por un mensaje nacional que denigra la política y el rol del Estado. Esas consideraciones surgen como una daga para el municipalismo

En ese sentido, Torres explicó que existe “una confusión en el vecino que aplaude la quita de subsidios que hace Milei, pero te pide que el transporte le pase por la puerta de la casa para llevar al nieto o al hijo al colegio”. Paredes compartió un dato duro, incuestionable: cuánto paga el dueño de una casa en pleno centro de su ciudad, con todos los servicios: “¿Saben cuánto paga de tasas municipales? El valor de un kilo y medio de carne molida por mes: 14.000 pesos”.

“Pedagogía” con los vecinos

Frente a esta situación, se hizo un fuerte llamado a la “pedagogía”. Es imperativo “educar y reeducar” a la sociedad sobre el funcionamiento del Estado y las responsabilidades de cada nivel de gobierno, expresaron los mandatarios. “Estamos enfrentado directamente las demandas de los vecinos, valemos más de lo que pagan por el Inmobiliario Urbano o cualquier otra tasa”, remarcaron.

Diego Carballo (Villa del Rosario) sostuvo que debió agregar a cada gasto el concepto de “sustentable” para que el vecino entienda que el Estado no está gastando de más, aunque sea una necesidad comunitaria. “Antes, los servicios era ALB: ahora es todo el abecedario y nos quedamos cortos”, indicó. En tanto, Maximiliano Andrés (Etruria) contó que tiene charlas y debates con sus amigos que “aplauden porque le sacaron el subsidio a otro vecino, pero cuando no le diste la antirrábica al perro se enojan y te reclaman. No es un ejemplo al azar, es real. Tenemos que hacer docencia y trasladarle al vecino que estamos cobrando poco y es lo mismo o menos que pagan por un turno cuando juegan al paddle”.

Por su parte, Guillermo Cavigliasso sostuvo que “todos deben comprometerse. Yo bajé las tasas en General Cabrera antes de que apareciera Milei. Después las subí porque hay que prestar mejores servicios. Explicarle al vecino que necesitamos mejores profesionales dentro de la estructura es una de las claves, pero para eso hay que pagarles buenos salarios, algo de lo que hoy estamos muy lejos”.

Quinteros tras la detención del director de la Policía Caminera: “Estos hechos duelen y también indignan”

Por su parte, Ignacio Tagni, intendente de Villa Nueva, comentó que su modalidad de trabajo es coordinar y ejecutar las obras entre los privados y los frentistas: “Ellos eligen la empresa, la muni hace los estudios y cada uno se compromete a pagar su parte”, una salida para no afectar los fondos locales.

Ante esa situación, Fernández agregó que “los intendentes deben hacer un verdadero análisis interno y mejorar la profesionalización de los gobiernos. Hay que adecuarse a los tiempos, pero para que todos entiendan que al Estado hay que hacerlo más eficiente”, aludiendo a la tensión que mantiene con el gremio. En ese sentido, pidió a todos los presentes ver con “otros ojos” la posibilidad de nuclear sus localidades en regiones y entes para mejorar los números y gastos.

Se destacó cómo mensaje final que desde Nación se “denigra permanentemente la clase política”, generando un “odio hacia todos”. En ese sentido, Matías Torres, de Laguna Larga, ejemplificó la situación: “¿Cómo hacemos cuando ese mensaje baja tan directo permanentemente por algunos medios para que eso no trascienda las fronteras de tu localidad y llegue a la casa de tus vecinos? Yo me siento con mis amigos el fin de semana y olvídate: no puedo hablar en contra del gobierno nacional”. Otro mandatario agregó que la sociedad “está intervenida porque “el Estado son todos unos atorrantes y los políticos son una mugre”, según la bajada de línea que hace el gobierno nacional.

Desde Carrilobo llegó el contrapunto final. Leonardo Clara expresó que “los que queremos lo mejor para nuestro pueblo estamos de paso para mejorar nuestro pueblo y después irnos a casa. Tenemos que focalizarnos en ser más administradores y menos políticos”. El debate siguió a la hora del café y la sobremesa.

El cuestionado ranking de intendentes

Las encuestas de ranking de intendentes, como la que realiza CB Consultora, fueron objeto de debate y cierto escepticismo entre los presentes. Algunos intendentes expresaron dudas sobre su fiabilidad y metodología y otros dijeron que coincidía, en líneas generales, con trabajos que ellos habían encargado.

Un participante mencionó: “Yo no lo entiendo, pese que a mí me gusta y me va muy bien ¿de dónde sacan la información? Porque en los pueblitos todo el mundo conoce al intendente y en algunos casos el nivel de desconocimiento es enorme”. Otro intendente se quejó: “10 puntos me bajaron de un mes al otro, pero se dio justo en estos dos meses que fueron los mejores de toda mi gestión”, provocando risas de los presentes.

Mestre acusa a Milei de destruir el consumo y confirma que competirá en la interna radical

Grupo Edisur, presente en el interior

El encargado de darle la bienvenida a los intendentes fue Horacio Parga, uno de los fundadores y actuales directores de Grupo Edisur. El empresario remarcó la necesidad de articular el trabajo público-privado, que tan buenos resultados se alcanzó tanto para las empresas desarrollistas que avanzaron en ese sentido, como para los municipios donde el Grupo ya tiene presencia, como es el caso de Estación Juárez Celman.

“Siempre tenemos diferencias con los intendentes, pero nos ponemos de acuerdo porque hay mejoras sustanciales para los vecinos. Se pueden hacer acuerdos con total transparencia, con ordenanzas que deben pasar por el Concejo Delibertante”, sostuvo Parga, poniendo en valor la mejora en la calidad de vida de muchas personas donde se realizan las obras que surgen de los acuerdos entre privados y el Estado.

Por su parte, Horacio Parga hijo, encargado de mantener encuentros con gobernadores, intendentes y jefes comunales, destacó que lo hace en todo el país, pero afirmó: “En Córdoba el interés y la predisposición que tienen los intendentes es para destacar. Están dispuestos a trabajar con el sector privado para mejorar el hábitat en el que viven. Estoy muy impresionado desde que empecé a recorrer la provincia, algo que como Grupo tenemos decidido que vamos a profundizar”.

Los intendentes presentes

Pablo Alicio (La Cumbre), Mario Rivarola (Embalse), Rubén Dagum (Almafuerte), Emiliano Paredes (Tanti), Marcos Torres (Alta Gracia), Ariel Moreyra (Ucacha), , Matías Torres (Laguna Larga), Ignacio Tagni (Villa Nueva), Leonardo Clara (Carrilobo), Daniel Hanewizcs (Monte Cristo), Guillermo Cavigliaso (General Cabrera), Maximiliano Andrés (Etruria), Diego Carballo (Villa del Rosario), Leopoldo Grumpstrup (Pilar) y Rodrigo Fernández (presidente del Ente Metropolitano).