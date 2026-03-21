Retienen un cuadro en el aeropuerto de Santiago del Estero

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interceptó una pintura antigua de gran valor, precisamente un cuadro de la Virgen de la Leche.

Ocurrió en el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés, de Santiago del Estero.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los efectivos policiales retuvieron esta obra de arte durante los controles sobre los equipajes despachados. En ese momento, se observó un bulto con grandes dimensiones, el cual se dirigía en un vuelo con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no lograba pasar a través de la máquina de rayos X.

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Retención. Acto seguido, se ordenó la retención de la pintura y su derivación a la Dirección de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero para su correspondiente peritaje mientras que la pasajera pudo continuar con el itinerario de su viaje. La pintura era un cuadro de la Virgen de la Leche. Esta obra es una representación mariana que muestra a la Virgen María amamantando al Niño Jesús.

Esta iconografía tiene origen en las primeras manifestaciones del arte cristiano, con ejemplos que datan del siglo IV en las catacumbas romanas.

El tema tomó relevancia durante la Edad Media y el Renacimiento.