Murió María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo y referente de la comunidad nikkei en Argentina

María Takara de Oshiro, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo, falleció este viernes 20 de marzo a los 95 años, luego de haber pasado prácticamente cinco décadas buscando a su hijo Jorge Eduardo, uno de los 17 jóvenes de origen nikkei (es decir, integrantes de la primera generación de japoneses nacidos fuera de su país) detenidos-desaparecidos por la última dictadura militar.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde “lamenta profundamente el fallecimiento de María Takara, madre de Jorge Eduardo Oshiro, detenido-desaparecido durante la última dictadura. María Takara integró una generación de madres que, con su lucha ejemplar, sostuvieron la memoria de sus hijos y la búsqueda de verdad y justicia, también desde la comunidad nikkei”.

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La mujer no hablaba español cuando empezaron las tradicionales rondas de las Madres de Plaza de Mayo los días jueves y se sumó a la organización en 2018, acompañada por Nora Cortiñas, quien le dio el tradicional pañuelo blanco.

Jorge Eduardo Oshiro nació en la Argentina el 2 de enero de 1958 y lo secuestraron en noviembre de 1976, cuando tenía 18 años. Era estudiante de una escuela técnica en Villa Ballester y militante del Partido Socialista de los Trabajadores.

En 2006, tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, una persona que sobrevivió al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, afirmó haber visto al joven allí, por lo que su caso fue sumado al expediente.

Homenaje a María Takara de Oshiro y su hijo Jorge Eduardo

El mensaje del intendente de San Martín por la muerte de María Takara de Oshiro

“A sus 95 años, despedimos a María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo, luchadora incansable por los Derechos Humanos y vecina de San Martín. Su hijo Jorge tenía 18 años cuando fue secuestrado por la dictadura mientras estaba en su casa de Villa Ballester”, escribió el intendente de San Martín, Fernando Moreira, en su cuenta de X.

Posteo del intendente de San Martín, Fernando Moreira, sobre María Takara de Oshiro

Y luego recordó: “Hace pocos meses señalizamos la esquina de Ituzaingó y Capdevilla para brindarle un homenaje junto a su familia. Con la partida de María se apaga una voz imprescindible, pero se enciende otra luz que nos guiará en la permanente búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia”.

HM