Rockeros, cumbia y Cristina Kirchner: cómo fue la audiencia del Caso Denegri en la Corte Suprema

Este viernes se llevó a cabo la segunda parte de la audiencia del Caso Denegri donde se discutió si corresponde o no la aplicación del llamado “derecho al olvido”, para que el nombre de la conductora Natalia Denegri sea desvinculado de videos referidos a la cobertura del Caso Coppola. Fueron cerca de cuatro horas de intercambios, pasajes llamativos y una exposición de la propia denunciante, que no estaba prevista en el orden del día.

En el día de su cumpleaños, la conductora de televisión radicada en Estados Unidos volvió al Palacio de Tribunales acompañada de sus abogados Martín Leguizamón, Marta Mattera y Fernando Burlando. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana y también estuvieron presente Mariano Grondona, María Baudino y Estanislao Mezzadri, representantes legales de Google.

Tras el saludo de rigor y ante los cuatro jueces de la Corte Suprema, el primero en exponer fue el procurador adjunto ante la Corte, Víctor Abramovich, quien explicó los principales fundamentos de su dictamen de rechazo al planteo de Denegri. Entre otras cosas, dijo que si se hiciera lugar se interrumpiría “el proceso informativo aun cuando la información (NdR: los videos que Denegri no quiere que aparezcan vinculados a su nombre) permanezca en la web publicada”.

Se preguntó, además, “qué impediría, si se acepta la vía, que todos los protagonistas de este u otros hechos pidieran su derecho a desindexación”.

En diciembre pasado, el funcionario judicial había expresado su rechazo al fallo de la Sala H de la Cámara Civil y Comercial que hizo lugar al pedido de la denunciante. Abramovich buscó hoy derribar los principales argumentos por los que pretenden la desindexación. Uno de ellos fue respecto a si lo que está en cuestión es realmente información de interés público.

“Estamos frente a información de interés público porque nosotros entendemos que todos los aspectos vinculados a la cobertura del Caso Coppola, que incluyen aristas como las peleas y discusiones en TV, así lo revisten”, manifestó.

Denegri y sus abogados en la previa a la audiencia.

Después llegó el turno de la exposición de los defensores de Denegri, que trajo aparejada una importante cantidad de preguntas por parte de los ministros respecto del planteo.

Leguizamón: las citas a la guerra y el caso Cristina Kirchner

A su turno, Leguizamón insistió con que no piden que se elimine ningún contenido de internet sino que no aparezcan vinculados una serie de fragmentos de programas de TV en los que Denegri aparece en situaciones de violencia física y de género. A lo largo de toda la audiencia les criticaron que no aparezcan en el expediente las URL de los videos en cuestión.

Al igual que en la audiencia del jueves, el caso de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su queja ante la Justicia luego de que Google ofreciera a una definición dañosa sobre ella volvió a mencionarse. Antes de hacerlo, Leguizamón les pidió a los ministros que no hagan una interpretación política al respecto, pero buscó afirmar que el buscador tiene poder sobre la información publicada.

“Todos sabemos lo que pasó en el caso de la ex presidenta y su panel de conocimiento. En ese momento, Google lo bloqueó en menos de cuatro horas sin haber recibido una intimación”, sostuvo. Y agregó: “El otro hecho que nos indica que tienen un total manejo de la información es la decisión de bloquear todas aquellas informaciones periodísticas que minimizan la violencia porque violan sus condiciones de servicio en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia”.

A su vez, le respondió al procurador respecto del contrapunto sobre el interés público. “Una pelea entre cuatro mujeres donde se agreden y lastiman qué interés puede generar”, se preguntó.

Las preguntas de la Corte

Después de eso, el ministro Horacio Rosatti habilitó las preguntas. El primero en hacerlo fue Carlos Rosenkrantz, que quiso saber por qué buscan dificultar el acceso a la información y no borrarla: Leguizamón le respondió que “respetamos la libertad de expresión como piedra fundamental de la democracia y también hablaría del derecho a la información”.

Los contrapuntos y las repreguntas siguieron por algunos minutos más. El próximo en hacerlo fue Juan Carlos Maqueda y luego siguió Ricardo Lorenzetti, que citó uno de los votos del fallo de Cámara que está bajo observación donde enfatizó en lo "grotesco" de los videos impugnados.

Con esa introducción, le preguntó a la defensa si su pretensión es que la Corte defina como derecho la eliminación de un video de ese estilo que puede estar enmarcado en una “categoría estética”, a lo que respondieron que no.

El supremo hizo varias repreguntas para entender la situación y hubo dos que llamaron la atención: la primera cuando consultó si validar la decisión de la Cámara implicaría que alguien pueda pedir la supresión de videos “grotescos” y puso como ejemplo: "Si a una persona le parece que la cumbia es grotesca hay que eliminarla".

Segundos después les consultó si lo que pretenden era "limpiar" el pasado de Denegri a través de la desvinculación de los videos.

Pero para hacerlo, introdujo: "Hubo algunos planteos de amigos del Tribunal donde se dijo que las personas en general tienen, por llamarlo de algún modo, aspectos buenos y malos. Y todas las personas tienen una carrera, un pasado y en general empezaron muy mal. Si uno ve la vida de los rockeros, su pasado es malo y lo superaron".

"De ninguna forma", fue la respuesta.

Qué dijo Denegri

Uno de los momentos de tensión fue cuando Rosenkrantz volvió a tomar la palabra y contó que vio algunas entrevistas realizadas a Denegri en las que la escuchó decir, por ejemplo, "fuimos pioneras en los realities y después se empieza a estudiar teatro". Así, quiso consultar sobre el encuadre en el marco de la violencia de género que alega la demandante.

En ese momento, Denegri se paró de su lugar en la primera fila de la Sala y se acercó al estrado de exposiciones. Su abogado pidió la autorización para hablar y Rosatti le dio el ok. Al tomar el micrófono hizo un repaso sobre su historia y contó cómo terminó involucrada en el Caso Coppola.

Denegri junto a Fernando Burlando y Martín Leguizamón, sus abogados.

"Yo no pedí ser famosa, yo quería ser abogada, pero lo fui porque me involucraron en algo que no quería y todos mis sueños se acabaron. Los videos me hacen muy mal y cuando uno busca aparecen en primera línea las peleas que estigmatizan a la mujer, generan violencia mediática y de género", sostuvo. Y cerró: "No hay derecho a que me sigan revictimizando".

La respuesta de Google

Luego de dos horas con la atención puesta en el testimonio de los promotores de la demanda, le tocó al abogado de Google, Mariano Grondona. En su exposición criticó que tanto la defensa de Denegri como el fallo de la Cámara en discusión sientan su postura en base al derecho extranjero “para intentar un fundamento”, y no así en legislación local.

“Así llegamos al derecho al olvido europeo, que es incompatible con la regla que subyace en la legislación argentina. La búsqueda y el acceso a la información pública es libre en Argentina y sólo pude restringirse cuando la información es ilegal”, dijo.

Uno de los ministros que preguntó fue Maqueda, quien buscó averiguar si al igual que en Europa Google tiene en el país un formulario para dar de baja contenidos. Grondona le respondió que “no es el mismo que en Europa porque ese es en cumplimiento a la legislación local, pero acá hay otros para pedir la baja de contenidos por ser ilegales o porque violan las políticas del buscador”.

Más adelante, el letrado calificó como “una idea un poco cínica” al planteo de Denegri de que se desvinculen sus apariciones en TV referidas al Caso Coppola. “En la vida real va a haber gente que le interese saber sobre Natalia Denegri y si tipea no le saldrá información. Ahí afecta: parece que esta idea de que se pueden bloquear ciertas búsquedas es un poco contradictoria. Es curioso justificar censura con no censura”, sostuvo.

La parte final de la audiencia y la exposición de Google, que se extendió hasta las 13.30, estuvo atravesada por la discusión acerca de la manera en la que el buscador ordena los resultados de búsqueda y la injerencia de los algoritmos. Tanto Rosatti como Rosenkrantz buscaban entender cuáles son los criterios que se aplican para ese ordenamiento.

Mariano Grondona y María Baudino, representantes de Google.

En un momento, la representante legal de Google, María Baudino, se excusó tras varias repeticiones de una respuesta. “El tema es muy complejo”, lanzó, lo que motivó un breve intercambio con Rosatti, que le respondió: “Es que nosotros tenemos que sacar un fallo aunque el tema sea complejo. Si nosotros pudiéramos decir que el tema es muy complejo y vamos a renunciar a sacarlo, se imagina lo que ocurriría".

Con las dos audiencias llevadas a cabo, ahora los ministros de la Corte deben definir si harán o no lugar al fallo de la Cámara Federal que avala la postura de Denegri. La definición se conocería en las próximas semanas.

Si bien hay algunos precedentes vinculados a la temática, la discusión en la audiencia pública dejó en claro que se trata de un problema específico y que cualquiera sea la resolución de la Corte, los efectos pueden ser variados. Varias de las Asociaciones que expusieron como amicus curiae en la audiencia advirtieron que un fallo a favor podría implicar, por ejemplo, un ataque a la libertad de expresión.