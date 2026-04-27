Un hombre será recompensado con una torta por año durante una década tras recibir por error una transferencia de un millón de pesos y devolvérsela a quien había realizado esa operación, una repostera de la provincia de San Luis que se volvió viral en redes sociales.

"Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera. Transferí un dinero, demasiado dinero, a un alias que no era. Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria y me contestan de que el dinero no estaba en la cuenta que ellos me habían enviado", relató la emprendedora a través de las redes para visibilizar su caso.

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Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, tras recuperar el dinero, la mujer, dueña de una pastelería en la provincia de San Luis, comenzó una búsqueda pública para identificar al hombre que le había devuelto el dinero que le había llegado por error y así poder agradecerle personalmente.

"En la desesperación empecé a buscar a esta persona con la cual nunca me pude contactar. Para mi asombro, en 20 minutos me encuentro con la devolución del dinero de esta persona, que no conozco. Ya lo encontramos. Estamos en contacto y muy agradecida. Gracias a todos por ayudar y compartir, de verdad", sostuvo.

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La emprendedora, la cual transfirió el dinero que era destinado a una inmobiliaria a una cuenta incorrecta, destacó el hecho de que obtuvo de vuelta el dinero sin realizar un contacto con el propietario de la cuenta a la que lo había enviado por equivocación, motivo por el que decidió hacerle un llamativo y dulce premio.

"Decidí regalarle, por el gesto que tuvo, una torta por año durante 10 años", reveló la mujer dueña de la pastelería sobre el gesto que decidió tener con el con el propietario de la cuenta a modo de retribución por su buena acción.

AS./fl