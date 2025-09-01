Sendas peatonales 3D: el innovador proyecto impulsado por una concejal de La Plata

El innovador proyecto de las sendas peatonales 3D se basa en experiencias exitosas que se desarrollaron con anterioridad en países como China, India y Francia. La iniciativa propone complementarla con un monitoreo estadístico para evaluar la efectividad del sistema en cruces urbanos y, ya cuenta con el respaldo del secretario de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de La Plata, Víctor Hortel.

La técnica de la señalización tridimensional generará una ilusión óptica que hará que las franjas parecieran sobresalir de la senda asfáltica y los conductores reducirán la velocidad de forma instintiva.

La potencial medida destinada a mejorar la seguridad vial en la capital de la Provincia de Buenos Aires, fue presentada por la concejal de Unión por la Patria, Yanina Sánchez, quien hizo hincapié en la visibilidad de los peatones y la reducción de la velocidad en la circulación vehicular en la ciudad de La Plata.

Sendas peatonales 3D

El proyecto de ordenanza propuesto en el Concejo Deliberante platense tendrá su prueba piloto en el cruce de las calles 7 y 49, ubicado en el centro de la localidad bonaerense.

La edil local sostuvo que “este proyecto busca mejorar la seguridad vial con herramientas innovadoras para cuidar la vida de los peatones y concientizar a los automovilistas”.

Yanina Sánchez: “El 3D consiste en una ilusión óptica que funciona como estímulo visual"

La legisladora platense, Yanina Sánchez, explicó que “el 3D consiste en una ilusión óptica que funciona como estímulo visual. Tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro procesa la información enviada por nuestros ojos. En este caso, para que los conductores reaccionen frente a un elemento que parece sobresalir de la calzada”.

En caso de que las sendas peatonales 3D se transformen en una normativa en La Plata, la planificación prevé la contratación de empresas especializadas del sector para garantizar una correcta ejecución de lo planeado.

Sendas peatonales tridimensionales

La modernización señalética busca a emular a ciudades del extranjero como: Xinhua (China), en Ahmedabad, en Ísafjörður (Islandia), en Francia, en la localidad de Cysoing, ciudades de Lyon, Clermont-Ferrand, Morlaix, Limoges, Grigny y París, Municipalidad de La Rioja, España.

En dichas localidades europeas y asiáticas, los profesionales en materia vial han logrado implementar exitosamente la técnica 3D.

