Símbolo argentino: volvió la Fragata Libertad y en el puerto porteño todo fue emoción y abrazos

La fragata ARA "Libertad" es mucho más que emblema de la Armada Argentina, es el sueño con sus viajes de instrucción de todo marino, y sus largos viajes encierran no solo una experiencia inolvidable, sino que el regreso luego de meses deriva en el puerto porteño en emociones, abrazos y lágrimas. De las mejores, claro, las de momentos felices.
La Fragata volvió este sábado 19 de septiembre de su 54° Viaje de Instrucción, iniciado en abril pasado y concluido con éxito.
El viaje tuvo esta vez al mando al capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres,y esta vez la travesía tocó Brasil de ida (Fortaleza y Río de Janeiro), estuvo en Estados Unidos (Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston), también Jamaica y Puerto Rico.
Durante su reciente paso por territorio brasileño antes de poner proa hacia aguas nacionales, los Guardiamarinas en Comisión llevaron adelante una serie de prácticas profesionales que incluyeron visitas a sitios históricos y actividades de intercambio en la Escuela Naval de la Marina del Brasil.
Además, como parte de la agenda institucional, la nave recibió a bordo a la comitiva de asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS).
El encuentro protocolar contó con la participación de autoridades navales de Argentina, Brasil y Paraguay, y estuvo encabezado por el comandante Cáceres junto al agregado naval en Brasil, el contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, con el objetivo de consolidar la cooperación y el diálogo estratégico regional.
HB