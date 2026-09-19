Símbolo argentino: volvió la Fragata Libertad y en el puerto porteño todo fue emoción y abrazos

La fragata ARA "Libertad" es mucho más que emblema de la Armada Argentina, es el sueño con sus viajes de instrucción de todo marino, y sus largos viajes encierran no solo una experiencia inolvidable, sino que el regreso luego de meses deriva en el puerto porteño en emociones, abrazos y lágrimas. De las mejores, claro, las de momentos felices.

La Fragata volvió este sábado 19 de septiembre de su 54° Viaje de Instrucción, iniciado en abril pasado y concluido con éxito.

La Fragata Libertad regreso al país. (FOTOS NESTOR GRASSI)

El viaje tuvo esta vez al mando al capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres,y esta vez la travesía tocó Brasil de ida (Fortaleza y Río de Janeiro), estuvo en Estados Unidos (Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston), también Jamaica y Puerto Rico.

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Durante su reciente paso por territorio brasileño antes de poner proa hacia aguas nacionales, los Guardiamarinas en Comisión llevaron adelante una serie de prácticas profesionales que incluyeron visitas a sitios históricos y actividades de intercambio en la Escuela Naval de la Marina del Brasil.

Además, como parte de la agenda institucional, la nave recibió a bordo a la comitiva de asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS).

El encuentro protocolar contó con la participación de autoridades navales de Argentina, Brasil y Paraguay, y estuvo encabezado por el comandante Cáceres junto al agregado naval en Brasil, el contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, con el objetivo de consolidar la cooperación y el diálogo estratégico regional.

La emoción del reencuentro con los seres queridos. (FOTO NESTOR GRASSI)

Sonrisas de mar en el puerto porteño. (FOTOS NESTOR GRASSI)

HB