Suspendieron las clases en San Juan y algunas zonas de Mendoza por fuertes vientos

El ministerio de Educación de San Juan resolvió suspender la actividad escolar desde las 13:30 de este miércoles debido a la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil. La disposición alcanza a todos los niveles y modalidades educativas y comprende los turnos: tarde, vespertino y noche.

Los estudiantes que asistieron al turno mañana deberán permanecer en los establecimientos hasta cumplir su horario habitual. En cambio, en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) también suspendió las clases presenciales durante el turno tarde debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Direcciones de Defensa Civil.

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La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Lavalle, Potrerillos, en Luján de Cuyo y en La Carrera en Tupungato. En estas zonas, las actividades educativas continuarán de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Qué pasará con las clases en el resto de Mendoza

La suspensión no alcanza al resto de la provincia. En las demás localidades mendocinas, las clases presenciales se mantienen con normalidad, mientras las autoridades continúan evaluando la evolución de la condiciones meteorológicas y las recomendaciones de los organismos de prevención.

En San Juan, además, el Ministerio de Educación activó el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024 como medida preventiva frente al fenómeno meteorológico. La decisión busca disminuir los riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante la intensidad del viento.

SC