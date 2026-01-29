Durante la madrugada de este jueves, se desató un feroz incendio en una fábrica de productos de belleza en la localidad bonaerense de San Fernando. Vecinos de la zona donde ocurrió el hecho no tardaron en dar testimonio de los momentos de pánico que vivieron, al mismo tiempo que responsabilizaron al municipio.

"Tengo los dormitorios de arriba llenos de vidrio, estoy en shock, no pensé despertarme con algo así", relató en diálogo con Todo Noticias (TN) una vecina cuya casa se encuentra al lado del depósito que ardió en llamas, quien indicó que apenas escucharon el estruendo, atinaron a salir corriendo del lugar.

La mujer consultada indicó que los vecinos ya habían denunciado ante la municipalidad de San Fernando los olores y derrames de líquidos de colores al desagüe que solían provenir de la fábrica. "Esto se podría haber evitado; la fábrica era un depósito de YPF antes y hay tanques enterrados. Acá no podía haber una fábrica de ese tamaño funcionando", añadió otro vecino de la zona.

"No pueden hacer la 'vista gorda'. Para habilitar cualquier cosa, necesitas matafuego y acá no tenían los elementos. En su momento los denuncié; esto se podría haber evitado", insistió el hombre al borde de las lágrimas mientras barría los escombros que quedaron tras el hecho ocurrido sobre la calle Brandsen al 800.

Una pareja, conformada por Juana y Miguel, dialogó con el canal C5N y relataron el horror que vivieron al momento del incendio y la explosión: "Reventó que parecía que nos habían tirado un cohete, que un rayo nos había partido la casa. No se puede imaginar las chispas hasta arriba. Tembló todo y volaban los vidrios. Comenzamos a tirar agua y a barrer vidrios hacia afuera", narraron.

Otro de los casos más dramáticos es el de una joven pareja cuya casa, la cual habían remodelado a nueva en agosto de 2025, es lindera al depósito que ardió.

"Ella está en shock, pudo salir con el novio de acá y me llamó por teléfono una vez afuera. 'Mamá, estamos bien, pero se cayó todo', me dijo. Se autoevacuaron y salieron gritando para alertar a los vecinos", relató Marcela, la madre de la mujer en diálogo con la prensa.

La pareja se había mudado al lugar en agosto y habían hecho una remodelación total de la casa, la cual aún no estaba asegurada. De todas formas, ambos tuvieron la suerte de alejarse del lugar de forma temprana, ya que el hombre vio las llamas por la ventana antes de que suceda la explosión.

"Los vidrios reventaron en 6 ventanas. No tenemos puerta para cerrar. La estamos pasando muy mal y nadie se ocupa de nada, nadie nos viene a dar una mano y la solución la tenemos que buscar nosotros", relató otra vecina afectada por el hecho.

En medio de la conmoción, la mujer añadió: "La explosión fue terrible, estamos muy mal. Ese lugar no tiene control de nada, joden a la gente y no les importa nada. Nos podría haber matado. A mi hija la onda expansiva la tiró arriba de la cama, que quedó llena de vidrios. Y de este lugar no apareció nadie. Lo único que rescatamos es que estamos bien".

El feroz incendio que conmocionó a la comunidad de San Fernando ocurrió durante la madrugada de este jueves 29 de enero en una fábrica de la empresa Otowil, dedicada a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales.

Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando se generó la explosión que dio paso al feroz incendio en la fábrica ubicada sobre la calle Brandsen al 800. Desde el medio Todo Noticias (TN) se confirmó el hecho y se reportó que las llamas llegaron a provocar daños, aunque de menor magnitud, en una planta lindera de Sabores y Fragancias S.A.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión y tampoco hay un reporte oficial sobre heridos o daños materiales provocados por el incendio. Asimismo, los vecinos remarcaron que aún esperan recibir asistencia, ya sea desde el municipio o desde los responsables de la fábrica afectada.

