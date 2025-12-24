Con motivo del festejo de Navidad, este miércoles 25 de diciembre, el transporte público funcionará con horarios especiales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Durante la jornada, colectivos, subtes y trenes circularán con frecuencias reducidas, similares a las de un domingo o feriado. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios planificar los viajes con anticipación y consultar los cronogramas oficiales para evitar demoras.
Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en Navidad
Colectivos
Este 25 de diciembre, los colectivos prestarán servicio con frecuencia habitual de domingos y feriados. Los horarios dependerán de cada empresa, por lo que se aconseja verificar los cronogramas de cada línea ante cualquier consulta.
Trenes
En el caso de los trenes, el servicio se brindará con horarios de domingo y feriado, según la línea:
-
Línea Roca: cronograma de domingos y feriados.
-
Línea Sarmiento: cronograma de domingos y feriados.
-
Línea San Martín: cronograma de feriados.
-
Línea Mitre: cronograma de domingos y feriados.
-
Línea Belgrano Sur: cronograma de domingos y feriados.
Subte y Premetro
La cuenta oficial de @basubte confirmó que el subte funcionará con horario de feriado este jueves 25 de diciembre.
Línea A
- San Pedrito – Plaza de Mayo/Casa Rosada: primero 08:00 / último 22:08
- Plaza de Mayo/Casa Rosada – San Pedrito: primero 08:00 / último 22:36
Línea B
-
J. M. de Rosas – Villa Urquiza – Leandro N. Alem: primero 08:00 / último 22:00
-
Leandro N. Alem – J. M. de Rosas – Villa Urquiza: primero 08:00 / último 22:28
Línea C
-
Constitución – Retiro: primero 08:00 / último 22:21
-
Retiro – Constitución: primero 08:00 / último 22:34
Línea D
-
Congreso de Tucumán – Catedral: primero 08:00 / último 22:01
-
Catedral – Congreso de Tucumán: primero 08:00 / último 22:34
Línea E
-
Plaza de los Virreyes – E. Perón – Retiro: primero 08:00 / último 21:56
-
Retiro – Plaza de los Virreyes – E. Perón: primero 08:00 / último 22:28
Línea H
-
Hospitales – Facultad de Derecho/J. Lanteri: primero 08:00 / último 22:51
-
Facultad de Derecho/J. Lanteri – Hospitales: primero 08:00 / último 22:29