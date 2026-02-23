Dos osos pardos y una tigresa de bengala que permanecían en el ex zoológico de Luján comenzaron este lunes su traslado a santuarios en Europa. El operativo, que combina un despliegue sanitario y logístico de alta complejidad, se lleva adelante luego de la clausura del predio en 2021, tras múltiples denuncias por maltrato animal y la constatación de graves irregularidades en su funcionamiento.

Los osos Gordo y Florencia, y la tigresa Flora, fueron cargados en jaulas especialmente diseñadas cerca de las 7:30 de la mañana. El operativo incluyó un primer traslado por ruta hasta una parada técnica para controles sanitarios y luego el viaje al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partieron hacia Bulgaria y Países Bajos, sus destinos definitivos en Europa.

El ex zoológico de Luján, ubicado sobre el kilómetro 58 del Acceso Oeste, permanece cerrado desde la pandemia luego de que las autoridades ambientales detectaran más de 600 irregularidades. A pesar de la clausura, en el predio aún permanecen cerca de 59 felinos y otros animales, a la espera de ser reubicados en santuarios especializados.

El procedimiento actual forma parte de un plan integral encabezado por la organización internacional Four Paws, que asumió la gestión del lugar el 1° de septiembre del año pasado con el objetivo de garantizar la atención veterinaria y el traslado progresivo de los animales sobrevivientes.

Un traslado complejo tras años de encierro y denuncias

El operativo comenzó al amanecer, con la participación de veterinarios, rescatistas y especialistas en fauna silvestre. Las cajas metálicas de transporte fueron diseñadas para minimizar el estrés y permitir el traslado seguro de animales que pasaron toda su vida en cautiverio. El recorrido inicial incluyó la Ruta 6 hasta la zona de General Las Heras, donde los ejemplares fueron nuevamente evaluados antes de continuar hacia Ezeiza.

Los osos Gordo y Florencia viajaron en un avión de carga con destino a Sofía, Bulgaría, mientras que la tigresa Flora fue trasladada en un avión de pasajeros rumbo a Ámsterdam, Países Bajos. En todos los casos, los vuelos contaron con monitoreo permanente de temperatura, ventilación y estado general de los animales.

Gordo y Florencia podrán tener contacto con otros osos en el santuario ubicado en Sofía.

Los especialistas de la organización explicaron que el estrés observado durante el procedimiento es una reacción esperable. Florencia se mostró inquieta durante el embarque, mientras que Gordo, de más de 650 kilos, permaneció relativamente tranquilo, aunque con signos evidentes de cansancio. Flora fue la primera en iniciar el traslado, bajo estricta supervisión veterinaria.

Durante años, el zoológico de Luján permitió la reproducción sin control de sus ejemplares, lo que llevó a registrar hasta 110 felinos en el predio. También recibía animales provenientes de otros establecimientos, una práctica que agravó el hacinamiento y las dificultades sanitarias. Posteriormente, se decidió separar machos y hembras para frenar esa situación.

Las primeras advertencias oficiales llegaron en 2019, cuando el Ministerio de Ambiente advirtió que el establecimiento violaba la normativa provincial que prohíbe el contacto directo entre visitantes y animales salvajes. Aun con precintos colocados, las inspecciones comprobaron que el público seguía accediendo a jaulas y recintos restringidos.

Cómo será el proceso de rehabilitación en los santuarios de Europa

Los dos osos pardos serán trasladados al santuario de Belitsa, ubicado a 167 kilómetros de Sofía. Este espacio fue creado por Four Paws en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot y cuenta con un entorno natural de montañas, bosques y áreas amplias adaptadas a las necesidades de la especie.

Tras su llegada, los osos deberán cumplir una cuarentena sanitaria estricta para proteger a los otros ejemplares del santuario. Durante ese período, podrán percibir olores y sonidos de otros osos, pero sin contacto directo, hasta que los especialistas consideren segura su integración. Luego comenzará una etapa de rehabilitación progresiva.

La tigresa Flora, en tanto, iniciará un proceso similar en un santuario especializado en las afueras de Ámsterdam. Allí se buscará mejorar su bienestar general y estimular conductas naturales, aunque los expertos aclaran que no podrá ser reinsertada en la vida silvestre debido a los años de cautiverio.

Debido a sus años en cautiverio, la tigresa Flora no podrá ser reinsertada en la vida silvestre.

El traslado es la segunda etapa de la misión de Four Paws en Argentina. La primera consistió en el chequeo del estado de salud de 62 animales -60 felinos y los dos osos- que se encontraban en el ex zoológico, con estudios clínicos, cirugías y tratamientos específicos. En el caso de Gordo y Florencia, los veterinarios detectaron problemas dentales por morder los alambres de las jaulas durante años, además de obesidad y afecciones derivadas de la falta de actividad.

Uno de los mayores desafíos fue la adaptación a las cajas de transporte. Durante semanas, los especialistas colocaron comida y agua dentro de las estructuras para que los animales ingresaran de forma voluntaria, evitando el uso de sedantes. Finalmente, el día del traslado, los tres ejemplares entraron por sus propios medios.