Nuevo ataque de perros asilvestrados en Tierra del Fuego: hay “142 animales muertos y 20 con heridas”

La problemática de los perros asilvestrados en Tierra del Fuego volvió a encender las alarmas tras un violento ataque en la Escuela Agrotécnica Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande, donde una jauría mató más de un centenar de corderos. En este contexto, este medio se comunicó con el director de la institución, Mauricio Hoyos, quien confirmó que el saldo final fue de 142 animales muertos y otros heridos.

“En realidad fue durante la semana pasada, entre martes, lunes, martes, nosotros detectamos la presencia de los animales, de los perros, y bueno, y ahí encontramos la el ataque que habían provocado, y bueno, terminamos de recolectar y de saber bien cuál había sido el daño, sobre viernes o sábado”, explicó Mauricio Hoyos sobre el momento en que descubrieron la magnitud del ataque.

Se registraron la cantidad de animales afectados por el ataque

Según precisó, el impacto fue inédito para la institución. “Nunca habíamos tenido un ataque que provocara tanta mortandad, hoy tuve los números finales y son 142 animales muertos, y 20 animales que están todavía con heridas, estimamos que van a sobrevivir”, detalló.

Hoyos sostuvo que la problemática no es nueva ni exclusiva del establecimiento educativo. “La problemática viene de larga data, ya de muchos años, en la provincia de Tierra del Fuego se han producido ataques en distintos establecimientos, y no es exclusividad de nosotros acá”, afirmó.

Dónde empieza la problemática

Sobre la misma línea, remarcó que el origen está en el abandono de mascotas y la falta de controles: “No es un problema del campo, sino que es un problema de las ciudades, del abandono de las de las mascotas, de los perros, de la falta de controles, de la falta de aplicación de la normativa que está vigente en cuanto a las sanciones a quienes abandonan sus mascotas”.

En ese sentido, el entrevistado explicó que los ataques no responden a la necesidad de alimento. “Son ataques, se entiende, instintivos, porque no se alimentan, es solamente la matanza de los corderos, de las ovejas, en este caso, pero no las usan para alimentarse”, sostuvo.

Hasta el momento no se registraron ataques a personas en la escuela. “Nosotros al menos aquí no tengo registro ni conocimiento, no hemos tenido ninguna situación cercana a ataque en nuestro caso, ni alumnos, ni a ni a los profesores”, señaló.