ABL: tratarán una ley para que no lo paguen los comercios que cerraron en la cuarentena

La Legislatura porteña tratará en la sesión de este jueves 16 de marzo un paquete de medidas de ayuda fiscal, que incluye la condonación de pago del ABL durante dos meses para comercios que hayan sido declarados como no esenciales durante el aislamiento social por coronavirus y que hayan tenido que mantenerse cerrados.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo porteño y apunta a beneficiar a cerca de 110 mil comercios de diferentes rubros y que representará un costo fiscal para las arcas porteñas de casi 600 millones de pesos, según precisó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Claudio Romero de Vamos Juntos.

Según el dictamen de mayoría firmado en la comisión de Presupuesto, de aprobarse la norma se dejaría "sin efecto la obligación de pago del Impuesto Inmobiliario y ABL de los meses junio y julio de 2020 a los locales comerciales no esenciales". También podrán gozar de este derecho los locales de actividades gastronómicas, hotelería, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios o moteles. En la misma dirección, Sergio Abrevaya, legislado del GEN, pidió que se incorporen a esta normativa a los "salones de fiestas y eventos".

Qué comercios podrían solicitar la condonación del Inmobiliario/ABL en CABA

El proyecto se tratará justo en la semana en la que, por ejemplo, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba) denunció que 153 galerías comerciales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires permanecen sin actividad desde que se inició la cuarentena reportan un masivo cierre definitivo de locales. Según el último relevamiento de la entidad, de los 7.057 locales distribuidos en las galerías de los diferentes barrios porteños , el 41% bajó definitivamente sus persianas, lo que representa 2.893 comercios de cercanía que ya no volverán a abrir después de la cuarentena.

Tal como viene sucediendo desde que se implementó el proceso de aislamiento preventivo, la sesión se realizará bajo una modalidad mixta. Es decir, algunos legisladores estarán presentes mientras que otros lo harán en forma virtual.

Sin embargo, legisladores de distintos bloques opositores dejaron entrever que las medidas son "como parciales e insuficientes", al tiempo que pidieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "un mayor esfuerzo" para acompañar a trabajadores y a pequeños comerciantes, ante el impacto de la pandemia formen o no parte de la economía formal.

En este sentido, Romero explicó que se trata en un principio "de un alivio" al tiempo de adelantar que "en algún momento se deberán tomar otras medidas" de ayuda. En este caso, el legislador porteño afirmó que se "prefiere avanzar gradualmente ya que aún no se sabe en qué parte de la crisis se encuentran el país y la Ciudad". Sobre todo teniendo en cuenta el impacto negativo que se puede registrar en la recaudación fiscal a raíz de la cuarentena. "El 80% de los recursos de la Ciudad tienen que ver con Ingresos Brutos, ABL y patentes. La Ciudad no puede imprimir billetes y solo recibe el 1,4 de la coparticipación federal. Se han visto reducidos los ingresos y no hemos recibido casi ninguna ayuda económica directa del Gobierno nacional", señaló Romero.

Nueva cuarentena: la Ciudad condonará el ABL a los comercios que vuelven a cerrar

Desde el Frente de Todos, en tanto, ya habían manifestado reparos a la iniciativa En este caso, la diputada Claudia Neira señaló que "las medidas son muy acotadas e insuficientes". Para la legisladora de la oposición, la norma a tratarse debería contemplar, al menos, un período de cuatro meses además de tener en cuenta a aquellos comercios que si bien pudieron abrir sus puertas, no pudieron mantener sus niveles de ventas. Ampliar estas medidas e incluir a comerciantes informales con alguno de los proyectos presentados por su bancada serían, según la diputada, "gastos afrontables con los recursos que aún hoy tiene la Ciudad".

"Cuando uno recorre el Boletín Oficial sigue habiendo gastos que podrían omitirse o dirigirse a otros sectores, comercios, clubes de barrio, actores culturales", apuntó Neira.

Por su parte, el diputado Gabriel Solano (Partido Obrero-FIT) sostuvo que desde su sector no acompañará a la iniciativa del Ejecutivo. El proyecto "no tiene una segmentación específica. No es lo mismo un negocio de barrio que se mantuvo cerrado que una gran cadena comercial que, aunque no pudo abrir, siguió vendiendo". Más adelante, Solano señaló que "el Gobierno porteño tiene virtualmente suspendidas las paritarias. A un trabajador se le paga en cuotas el aguinaldo pero a una gran cadena se le dan beneficios impositivos. "La Ciudad no está tomando medidas de apoyo a los trabajadores y a los sectores más postergados", remarcó por último el legislador del FIT.

CC/FF