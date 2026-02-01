Tuvieron que cortar la ruta 141 en San Juan después de un fuerte temporal

Horas después de que se un fuerte temporal de lluvia azotara una vasta zona de la provincia de San Juan, Vialidad Nacional tomó la determinación de cortar la Ruta Nacional 141, que sirve para conectar a la localidad de Caucete con la de Chepes, en La Rioja, por los graves daños que se produjeron en el asfalto.

Vialidad Nacional consideró este domingo que las condiciones de seguridad en dicho corredor se encuentran "extremadamente comprometidas". Según informó el organismo estatal, la interrupción de la circulación rige para todo tipo de vehículos y se mantendrá por tiempo indeterminado mientras los equipos técnicos evalúan la magnitud del deterioro y planifican las tareas de reparación necesarias para restablecer el tránsito.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades prohibieron el ingreso al sector afectado, permitiendo únicamente excepciones mínimas para residentes bajo la coordinación de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan. En este sentido, se dispuso que quienes deban trasladarse hacia Valle Fértil utilicen la Ruta Nacional 150 como vía alternativa obligatoria.

Además se estableció una "restricción absoluta" para el transporte de pasajeros y vehículos de carga, buscando evitar accidentes en una zona donde el arrastre de material y la erosión de la calzada impiden una circulación segura.

A pesar de la crisis en la Ruta 141, otros puntos estratégicos de la red vial sanjuanina permanecen operativos, aunque bajo estrictas advertencias, según la agencia NA. El Paso Internacional de Agua Negra continúa habilitado en su horario habitual de 7 a 17, mientras que la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Juan con Jáchal, presenta sectores con badenes y acumulación de sedimentos.

También se pidió a la población que hay máximas precauciones para utilizar las rutas en las zonas de Talacasto, Villicum y el acceso a Huaco, donde las secuelas del temporal todavía son visibles sobre el pavimento.

La Ruta 40 hacia el sur provincial y en la conexión con la provincia de Mendoza se encuentra transitable, aunque se recomendó especial cuidado en el límite interprovincial debido a las condiciones de visibilidad reducida.

EM