Un camión quedó colgando tras un choque en la autopista Córdoba-Rosario

Dos camiones chocaron este jueves 7 en la autopista Córdoba-Rosario. Uno de ellos perdió el control, quedó colgando de sus ruedas y rompió el guardarraíl a la altura de Pilar, en Córdoba.

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana, en una ruta resbaladiza producto del temporal que afectó la zona durante la madrugada. Uno de los camiones, de la empresa Battello, transportaba insumos de correo y era conducido por un hombre de 30 años. El embestido, era un Scania que circulaba en el mismo sentido y llevaba cargamento de columnas de acero.

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El primero de los vehículos, tras impactar con el Scania, perdió el control, atravesó el guardarraíl y quedó colgado sobre el cantero central, con riesgo de caerse al nivel inferior de la Ruta 13.

Según informaron, el chofer de Battello sufrió un golpe intercostal izquierdo y fue asistido por el equipo médico, mientras que el otro no sufrió lesiones.

Efectivos de la Departamental Río Segundo, Policía Caminera, Bomberos y servicio de emergencia trabajaron en el lugar para remover el camión colgado y rescatar a la persona herida.

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Recién durante la tarde, personal de Tránsito logró rehabilitar carriles de la autopista, luego de que fueran removidos los camiones involucrados y los restos que habían quedado dispersos sobre el asfalto.

El episodio provocó fuertes demoras y un importante congestionamiento vehicular en la zona, con desvíos y rutas alternativas para evitar el sector afectado.

RG