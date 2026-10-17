Una chilena se indignó al ver las tres estrellas de campeones del mundo en el DNI argentino de su hijo

Una mujer chilena se sorprendió al recibir el DNI argentino de su hijo recién nacido y descubrir que el documento tiene las tres estrellas que representan los títulos mundiales de la Selección Argentina. Su pareja compartió la reacción en un video que se viralizó en las redes sociales y mostró el debate que generó el diseño entre ambos.

“Mi esposa es chilena y no puede creer esto del documento argentino. Yo soy argentino, ella es chilena, hace un mes que somos padres y hoy le llegó el documento a nuestro hijo, pero tiene una particularidad que ella no lo puede creer”, contó el joven. Luego, la mujer explicó su sorpresa: “¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad? Que alguien me explique”.

Por qué el DNI argentino tiene tres estrellas

El nuevo diseño del DNI argentino fue anunciado a fines de 2023 y comenzó a circular en 2024. Además de las tres estrellas que identifican los campeonatos mundiales obtenidos por la Selección en 1978, 1986 y 2022, incorpora distintos símbolos representativos del país.

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Entre ellos están el Monumento a la Bandera de Rosario, las Islas Malvinas, la flor nacional del ceibo, la cola de una ballena franca austral, el Sol de Mayo, el glaciar Perito Moreno y la cordillera de los Andes.

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Tras escuchar el cuestionamiento de su pareja, el padre defendió la presencia de los símbolos futbolísticos con una frase que resume la pasión argentina por el deporte: “Así vivimos en Argentina el fútbol. Impresionante”.

Qué cambió en el documento de identidad argentino

El nuevo DNI también incorporó herramientas para la validación electrónica, como un chip y un código QR. Estas tecnologías permiten verificar la información del documento de manera digital.

En Chile, en tanto, el diseño anterior del carnet de identidad incluía una estrella en una de sus esquinas, un detalle que desapareció en la versión más reciente. La comparación entre ambos documentos también formó parte de la publicación original.

LB cp