Una familia para Belén: tiene diez años y se encuentra en una institución porque no hay adoptantes para ella

“Se convoca a postulantes a guarda con fines de adopción y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado para Belén, nacida el 15 de noviembre de 2012”, señala el flyer difundido desde el Registro Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Esta modalidad es el último recurso para convocar a quienes deseen tener bajo su tutela a menores que no encuentran adoptantes. Esto pasa con menores con más edad, con grupos de hermanitos o con niños con problemas de salud. “El 90% de los postulantes se inscribe para adoptar niños de hasta dos años y sanos”, explicó a PERFIL Claudia Portillo prosecretaria del organismo.

La convocatoria detalla que Belén –no es el nombre real de la menor-necesita una familia que “pueda a través de sus aptitudes acompañar y fortalecer a Belén valorando y jerarquizando sus destrezas y cualidades, respetando sus tiempos y necesidades que plantea en razón de presentar Síndrome de Down”.

La niña va a la escuela y actualmente vive en una institución en donde participa de varios talleres. “Le gusta mucho bailar, andar en bicicleta y monopatín, jugar a la cocinita y a los bloques”, detalla el material que difunde la búsqueda.

Quienes estén interesados en comenzar una guarda con fines adoptivos puede acercarse al Juzgado directamente sin estar previamente inscriptos en el registro. Deberán presentar sus documentos y los de sus hijos, si es que tienen, y a partir de ahí les harán una entrevista y un seguimiento para conocer si son aptos para la adopción. Para esto no es necesario que se trate de una pareja.

Esta convocatoria también incluye a otras figuras que no necesariamente pasarán a tener un vínculo filiatorio con el menor. “Son personas que los acompañan en su proyecto de vida, pueden convivir o no con ellos, son quienes le van a acercar un té cuando tenga fiebre, se trata de alguien que acompañe esas vidas desde otro lugar”, explicó Portillo, aunque señaló que muchas veces el vínculo comienza así y luego se avanza en la adopción.

Hay casos en que los menores son los que prefieren no ser adoptados y eligen la opción de tutores, por diversas razones: porque tienen a sus padres biológicos, porque temen vivir situaciones de violencia y en otros casos porque debido a situaciones de salud no pueden pasar a vivir en un hogar familiar porque no se les puede hacer un tratamiento ambulatorio.

En cualquier caso, esto nuevos vínculos son supervisadas por el estado “para corroborar si son saludables y si tienden a ser perdurables”, según aseguró Portillo

¿Cómo es el proceso de adopción?

Cuando una niña, niño o adolescente se encuentra en situación de adoptabilidad, desde el Registro Central se buscan postulantes aptos que tengan domicilio en la jurisdicción donde su expediente tramita (ello en pos de mantener su centro de vida). Si no se encuentran postulantes cercanos, se busca en otras regiones de la Provincia, para finalmente indagar entre todos los postulantes de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de que no se encuentren postulantes se formaliza una Convocatoria Pública de Postulantes con difusión en distintos medios, como en el caso de Belén.

Son varios los niños y niñas que se encuentran en ese estado en la provincia de Buenos Aires, todos ellos se encuentran en la página del organismo https://www.scba.gov.ar/novedades.



