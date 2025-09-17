Una hamburguesería argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del mundo

Una hamburguesería argentina fue seleccionada por tercer año consecutivo entre las diez mejores del mundo por el ranking internacional World Best Steak Restaurants – que desde 2018 recorre el mundo en busca de las mejores carnes y hamburguesas– y en esta edición ocupó el número 7, como ícono global.

Se trata de La Birra Bar y compitió con más de 30 locales de cuatro países. De este modo, el bar sigue posicionándose como un ícono de la hamburguesa, generando calidad a otros lugares del mundo.

A través de una publicación en Instagram, La Birra Bar aseguró: “Con mucha alegría y orgullo les compartimos una gran noticia: Hemos sido elegidos por tercer año consecutivo como una de las mejores hamburgueserías del mundo, siendo la única Argentina en tener el honor de estar en este ranking en cada una de las tres ocasiones. Muchos ya conocerán el prestigioso ránking de @worldbeststeakrestaurants, quienes son mundialmente conocidos por recorrer el mundo desde el 2018 en búsqueda de la mejor carne, y que también desde hace varios años añadieron a sus viajes ir en búsqueda de las mejores hamburguesas del mundo”.

Por qué fue elegida La Birra Bar entre las mejores del mundo

World Best Steak Restaurants señaló en su reseña que La Birra Bar tiene “un medallón grueso, jugoso y con un sabor cárnico, sellado para liberar un dulzor ahumado. El queso se funde en pliegues aterciopelados, la panceta aporta sal y humo, mientras que las salsas equilibran con acidez y especias. El pan brioche, suave y mantecoso, absorbe todo sin perder estructura. Cada elemento es deliberado, balanceado y distintivamente argentino”.

Además, el ránking indicó que La Birra Bar destacó como una “hamburguesería moderna” en Sudamérica tras combinar la mejor carne argentina con innovación y consistencia, logrando una clientela fiel en el país y en el extranjero. Las personas que desean entender por qué Buenos Aires es la capital de las hamburguesas, La Birra Bar es el punto de partida perfecto.

En qué puesto quedó posicionada la internacional World Best Steak Restaurants

Hundred Burgers (Valencia, España) Bleecker Burger (Londres, Reino Unido) Black Bear Burger (Londres, Reino Unido) Popl Burger (Copenhague, Dinamarca) Funky Chicken (Estocolmo, Suecia) Gasoline Grill (Copenhague, Dinamarca) La Birra Bar (Buenos Aires, Argentina) Hawksmoor (Londres, Reino Unido) Burger & Beyond (Londres, Reino Unido) Next Door (Sídney, Australia)

De este modo, la presencia de la gastronomía argentina demuestra que puede llegar lejos y posicionarse entre las mejores del mundo con distintas comidas.

Así nació La Birra Bar

Originada en el 2001 en Boedo, por una largar tradición familiar, La Birra Bar nació como una cadena familiar y al inicio se especializaron en comida casera y el café de alta gama; Durante el camino decidieron buscar la hamburguesa perfecta, y haciendo pruebas, lentamente empezamos a testear el producto.

“Fascinados con la experiencia, se lanzaron a recomendar el sándwich de boca a boca.Ese enorme fervor y entusiasmo que la propia presión de los clientes transformó, hizo de la birra bar un centro de culto para los fanáticos de las hamburguesas”, revelaron en la página.

