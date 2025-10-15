Victoria’s Secret Fashion Show 2025: horario, artistas y cómo ver en vivo el desfile más esperado del año

Este miércoles 15 de octubre se celebra el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, el emblemático desfile de moda que vuelve con un formato renovado, más inclusivo y accesible. El evento tendrá lugar en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, a partir de las 19 (hora del Este de Estados Unidos), mientras que en Argentina podrá verse desde las 20 horas a través de las redes sociales oficiales de la marca y su canal de YouTube.

El desfile contará con la presencia de artistas de renombre internacional como Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE, en un line up musical compuesto íntegramente por mujeres. Además, regresarán algunas de las supermodelos históricas del show, junto con nuevas figuras que reflejan la diversidad y los cambios actuales de la industria.

Por primera vez, el evento podrá verse en vivo y de manera gratuita a través de Instagram, TikTok y YouTube, un cambio que marca la intención de Victoria’s Secret de reconectarse con el público joven y adaptarse a las nuevas dinámicas del consumo digital. También habrá transmisión en Prime Video y Amazon Live para ciertos países.

Antes del desfile principal, a las 19:30 (hora argentina), se emitirá la tradicional alfombra rosa, donde los presentadores Law Roach y Zanna Roberts Rassi entrevistarán a celebridades, modelos y diseñadores invitados. Este segmento anticipará la atmósfera del show y mostrará los looks más esperados de la noche.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 representa una nueva etapa para la marca estadounidense. Tras una pausa de varios años motivada por críticas al modelo de belleza que promovía, la compañía busca consolidar una imagen más inclusiva, diversa y empoderada, incorporando cuerpos, edades y estilos diferentes.

Entre las modelos confirmadas, destacan nombres icónicos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Joan Smalls y Gigi Hadid, quienes volverán a portar las legendarias alas que marcaron época. A ellas se suman nuevas figuras como Anok Yai, Yumi Nu, Paloma Elsesser, Alex Consani y Precious Lee, modelos reconocidas por representar un cambio en los estándares tradicionales de belleza.

Una de las grandes novedades es la participación de la jugadora de la WNBA Angel Reese, quien se convertirá en la primera atleta profesional en desfilar para Victoria’s Secret. Su incorporación simboliza la apertura del evento hacia perfiles distintos a los habituales y busca reflejar la fusión entre moda, deporte y cultura popular.

La marca de lencería, fundada en 1977, fue durante décadas un símbolo de glamour y sensualidad. Sin embargo, a partir de 2018 enfrentó fuertes cuestionamientos por la falta de representación y diversidad en sus campañas. Tras un proceso de reestructuración, el desfile regresó en 2023 con un nuevo enfoque creativo y un mensaje más alineado con los valores contemporáneos.

En esta edición 2025, la producción apostará por una puesta en escena inmersiva, con pasarelas temáticas, coreografías integradas con los shows musicales y proyecciones digitales que fusionan moda, arte y tecnología. La ambientación del Brooklyn Navy Yard, un antiguo astillero industrial, fue elegida para subrayar el concepto de renovación y fortaleza femenina.

El line up musical promete ser uno de los atractivos centrales. Karol G, actual referente del pop latino, presentará un set especial inspirado en el empoderamiento femenino. Por su parte, Missy Elliott ofrecerá un repaso por sus mayores éxitos, mientras que TWICE aportará el toque global del K-pop, consolidando el carácter multicultural del evento.

El desfile podrá seguirse minuto a minuto en las cuentas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, TikTok y YouTube, donde la marca transmitirá tanto la alfombra como el show principal. También se esperan actualizaciones en X (Twitter) y Threads, con fotos exclusivas del backstage y entrevistas en tiempo real.

Más allá del espectáculo, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 busca reafirmar la presencia de la marca en el mercado global y reposicionarla frente a una audiencia más consciente, diversa y digital. Este relanzamiento combina nostalgia, innovación y una nueva narrativa sobre la feminidad contemporánea.

Con este regreso, Victoria’s Secret intenta recuperar el impacto cultural que supo tener en los años 2000, adaptándose a una era donde la belleza, la autenticidad y la inclusión marcan el ritmo del mundo de la moda.