El clima para este miércoles 15 de octubre de 2025 estará marcado por el ascenso de las temperaturas en gran parte del centro y norte de Argentina, con el regreso de condiciones templadas a cálidas.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se esperan máximas que superarán los 25°C con cielo parcialmente nublado. Se mantendrá el riesgo de fuertes vientos en el sur patagónico, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 15 de octubre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera un miércoles con nubosidad variable. La temperatura mínima rondará los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve del sector norte, rotando al noreste.

Vientos durante este 15 de octubre

La Provincia de Buenos Aires presentará condiciones similares. En el norte y centro, las máximas serán agradables, superando los 25°C. En el sur y la costa atlántica, si bien la temperatura será un poco menor, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino continuará con tiempo cálido, especialmente en el NOA, con máximas que podrían llegar a los 30°C en provincias como San Miguel de Tucumán o Córdoba. En el Litoral, las temperaturas también serán altas, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de tormentas aisladas.

Temperaturas durante este 15 de octubre

En la Patagonia, se esperan bajas temperaturas y condiciones de inestabilidad, especialmente en la zona sur. Rige una alerta por fuertes vientos, con ráfagas que podrían ser intensas, afectando Tierra del Fuego y Santa Cruz, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Alerta amarilla para este 15 de octubre

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves y viernes se mantendrán las condiciones de buen tiempo en CABA y la zona central, con máximas que podrían llegar a los 27°C el jueves, y un leve descenso el viernes a 24°C. El cielo estará mayormente despejado, con viento moderado y sin alertas por fenómenos extremos en la región.

Hacia el fin de semana, se prevé una desmejora de las condiciones con el aumento de la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura, especialmente a partir del sábado. Las mínimas rondarían los 13°C, volviendo el ambiente fresco en gran parte del territorio nacional.