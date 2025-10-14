Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford descubrió vida en el hielo ártico a 15 grados bajo cero

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford descubrió vida en el hielo ártico, tras hallar un conjunto de algas unicelulares llamadas “diatomeas”, que son específicas en cuanto a la calidad de agua en la que viven y se estima que existen entre 20 mil 2 millones de especies. Los investigadores lo calificaron como un “fenómeno inédito” y utilizaron microscopios ópticos (OP) y microscopios electrónicos de barrido (MEB) para su observación.

La capacidad de movimiento examinada ocurre en un rango térmico que antes se consideraba “incompatible” con funciones celulares complejas.

Bajo las condiciones extremas del Ártico, lo más llamativo es que estas algas han empleado un mecanismo de deslizamiento para moverse por sus canales: secretan mucílago, que actúa como “adhesivo”, y luego tiran de sí mismas mediante motores moleculares internos como actina y miosina.

Las diatomeas, que poseen una estructura especial llamada rafe, pueden desplazarse sobre superficies. Pueden desplazarse sobre granos finos de arena, en el lodo de una zona de mareas o incluso sobre otras diatomeas. Las diatomeas tienen diferentes capacidades de desplazamiento según la especie. Cuanto más desarrollado esté el rafe, más rápido se desplazan.

La autora principal del estudio, Qing Zhang, describió que “es como si estuvieran patinando sobre hielo”.

Este descubrimiento lleva a replantear la percepción de los hielos polares como zonas biológicamente inertes durante períodos fríos. Por el contrario, albergan un ecosistema dinámico escondido con microorganismos activos moldeando su entorno incluso cuando las temperaturas bajan drásticamente.

Profesor de bioingeniería: “Son una parte importante de la cadena alimentaria y controlan lo que sucede bajo el hielo”

El científico y profesor de bioingeniería de la Universidad de Stanford, Manu Prakash, subrayó que “te hace darte cuenta de que no es solo una cosa diminuta, sino una parte importante de la cadena alimentaria y controlan lo que sucede bajo el hielo”.

Algas unicelulares: "diatomeas"

Las diatomeas son un componente clave de la cadena alimentaria polar, conectando microorganismos con organismos mayores. El hecho de que estas algas microscópicas puedan moverse internamente dentro del hielo ártico sugiere que podrían redistribuir nutrientes, formar microhábitats e influir en la estructura biológica bajo la superficie helada.

Las diatomeas afectan el clima a escala global. Al realizar la fotosíntesis, inhalan dióxido de carbono de la atmósfera y exhalan oxígeno. Aunque son muy pequeñas, habitan en los vastos océanos de todo el mundo. La fijación del carbono por las diatomeas y la liberación de oxígeno alteran la composición química de la atmósfera.

