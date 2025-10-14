El misterioso "Planeta Y": ¿hay un nuevo mundo oculto en nuestro sistema solar?

Desde que Plutón fue relegado al estatus de planeta enano en 2006, la comunidad científica ha aceptado que nuestro sistema solar cuenta con ocho planetas. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Princeton ha reavivado el debate, sugiriendo la posible existencia de un noveno planeta, bautizado como "Planeta Y". Este cuerpo celeste, que sería rocoso y de un tamaño similar al de la Tierra o Mercurio, podría estar escondido en los confines del sistema solar, en el Cinturón de Kuiper, una región repleta de objetos helados más allá de Neptuno.

El descubrimiento de esta hipótesis surge a partir de observaciones anómalas en el Cinturón de Kuiper. Los investigadores, liderados por el Dr. Amir Siraj, notaron que aproximadamente 50 objetos en esta región presentan órbitas inclinadas de manera inusual, con un ángulo de aproximadamente 10 grados respecto al plano orbital del sistema solar. "Intentamos encontrar explicaciones alternativas a esta inclinación, pero descubrimos que la presencia de un planeta es la solución más probable", explicó Siraj a CNN.

El "Planeta Y" se diferencia de otra hipótesis previa, conocida como "Planeta X", propuesta en 2016 por los astrónomos de Caltech Mike Brown y Konstantin Batygin. Mientras que el "Planeta X" sería un gigante gaseoso con una masa 10 veces mayor que la de la Tierra y orbitaría a unas 400 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, el "Planeta Y" sería un mundo rocoso mucho más cercano, ubicado a entre 100 y 200 veces la distancia Tierra-Sol. Esta proximidad relativa, aunque aún lo hace difícil de detectar debido a la escasa luz solar que recibe, lo convierte en un candidato más accesible para futuras observaciones.

El Cinturón de Kuiper, descrito como un anillo en forma de dona compuesto por objetos helados, asteroides y planetas enanos, es el escenario donde ambos planetas hipotéticos podrían coexistir. De hecho, Siraj ha sugerido en investigaciones previas que el sistema solar podría albergar hasta cinco planetas similares a la Tierra en sus regiones más externas, lo que indica que nuestro vecindario estelar podría ser mucho más poblado de lo que se pensaba.

A pesar del entusiasmo, la comunidad científica permanece cauta. La Dra. Samantha Lawler, profesora asociada de astronomía en la Universidad de Regina en Canadá, señaló a CNN que los cálculos de Siraj no son definitivos. La falta de observaciones directas es el principal obstáculo para confirmar la existencia del "Planeta Y". Sin embargo, los avances tecnológicos podrían cambiar este panorama. El Observatorio Vera Rubin, que comenzó a operar recientemente con la cámara digital más grande del mundo, promete revolucionar la búsqueda de objetos celestes.

Según The Daily Mail, este observatorio tomará imágenes del cielo cada 40 segundos durante 8 a 12 horas por noche, escaneando repetidamente el firmamento. Siraj estima que, en los próximos dos o tres años, si el "Planeta Y" está en el campo de visión del telescopio, será detectado.

La hipótesis del "Planeta Y" no descarta la existencia del "Planeta X", lo que plantea la posibilidad de que el sistema solar tenga hasta 10 planetas. Esta idea, aunque especulativa, está respaldada por el comportamiento gravitacional de los objetos en el Cinturón de Kuiper, que parecen ser influenciados por un cuerpo masivo aún no identificado.

Mientras los astrónomos esperan los resultados del Observatorio Vera Rubin, el "Planeta Y" sigue siendo un enigma. ¿Es realmente un nuevo mundo o simplemente una ilusión creada por las complejidades del sistema solar? Solo el tiempo y la tecnología podrán resolver este misterio cósmico.

