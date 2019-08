Video | Fue al boliche a buscar a la madre de sus hijas y le dio una salvaje golpiza

Un joven de 19 años se enteró que su ex pareja y madre de sus dos hijas había ido a bailar, se enfureció y fue hasta el boliche donde a la salida del lugar le dio una brutal golpiza a la adolescente de la misma edad. El agresor la tiró al piso y le dio varias patadas y golpes para luego darle la cabeza contra un vidrio. El momento de violencia fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho sucedió a la salida del boliche Rumba, que se encuentra pegado a la Ruta 178 en la localidad santafesina de Las Rosas. Tanto la víctima como el agresor son oriundos de Las Parejas, una ciudad vecina.

Violencia de género: casi el 90 % de los casos son de riesgo alto o mediano

La joven había ido a bailar con sus amigas luego de mucho tiempo ya que se quedaba a cuidar a sus dos hijas. El agresor Gonzalo Herrera, con quien había terminado la relación semanas atrás, se enteró de la situación y, enfurecido, fue a buscarla al boliche donde se dio la salvaje paliza que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Los policías observaron la situación y llegaron justo a tiempo para salvarla del agresor. El joven fue detenido y tuvo que declarar ante las autoridades pero horas después lo liberaron.

De todas maneras, el calvario vivido no terminó ahí. Según el expediente de la denuncia, minutos después de llegar a su casa luego de ir al hospital por los golpes sufridos, el joven ingresó por una ventana y continuó con la agresión, ahora frente a las dos hijas de la ex pareja. En la vivienda también se encontraban la madre de la víctima que vio parte de la agresión y con quien el agresor también forcejeó y el padre, que tiene problemas de salud por lo que no pudo hacer nada para defender a su hija.

Piden declarar la emergencia nacional en violencia de género: hubo 20 femicidios en 2019

"Los policías me salvaron la vida. Si no estaban ahí, creo que no la contaba. Me salvé de milagro", dijo Gina que relató que anteriormente ya había vivido momentos de violencia, incluyendo golpes, pero que esta situación fue mucho más fuerte. En la ciudad de Las Parejas y los alrededores se armó una gran movida en las redes sociales donde escracharon a Gonzalo Herrera.

El joven no se puede volver a acercar a su ex pareja ya que ahora tiene una orden de restricción por violencia de género. De todas maneras, continúa en libertad. "Se tiene que hacer justicia por mí, por mi familia y por mis hijas. No podemos vivir con miedo, no lo merecemos", manifestó la víctima.

ED