Denuncian que su novio le tiró aguarrás y la prendió fuego: tiene el 80% del cuerpo quemado

Una joven de 22 años permanecía internada este miércoles en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras en el cuerpo. La Justicia investiga a su novio, que según acusó la familia de la víctima, presuntamente la roció con aguarrás y luego la prendió fuego. Por su lado, el joven aseguró que su novia intentó suicidarse.

Micaela Cancelo habría sido llevada al Hospital Interzonal de Ezeiza por su concubino, según confirmaron fuentes policiales a la agencia NA, Ante los médicos y la Policía, el joven identificado como Matías Rivas, de 21 años, aseguró que la chica, con la que tiene una hija de 3 años, intentó suicidarse tras una discusión de pareja.

El hecho se produjo el pasado lunes por la noche en una vivienda ubicada en Posadas 247, de la localidad de La Unión, en el sur del Gran Buenos Aires.

La chica fue llevada al hospital con quemaduras en gran parte de su cuerpo y las vías respiratorias comprometidas. Por la gravedad del caso, la paciente fue trasladada este martes al Hospital del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde trascendió que la joven permanece en grave estado, con el 80% de su cuerpo quemado.

Según Eduardo, el padre de Micaela, la pareja vivía en un contexto de violencia: "Vivían pegándose. Pero nunca lo denunció porque ella lo requiere y siempre que yo me metía se enojaba conmigo".

En diálogo con el canal de noticias TN, Eduardo describió a su yerno como un hombre "muy nervioso": "No se puede hablar con él porque piensa siempre que lo que está haciendo está bien".

"Mi hija era víctima de violencia de género, fue atacada en varias ocasiones. Incluso, los vecinos escucharon sus gritos esa misma noche. Sin embargo, el novio dice que ella se quemó sola. Ella va a poder decir toda la verdad cuando despierte", sostuvo en declaraciones al diario Crónica.

En tanto, Verónica, una tía de la joven, dijo que la pareja había intentado ahorcarla durante otro altercado. "Mi sobrina está irreconocible. Este hombre la golpeaba. Hace dos días ella llamó llorando a su cuñado pidiendo ayuda. Mi familiar tuvo que entrar por la ventana de Mica porque el acusado la estaba ahorcando", comentó.

Mientras se encontraba en el hospital el joven fue llamado a declarar a una comisaría de Ezeiza, donde se inició una causa para investigar el episodio y se trasladó a la justicia.

Por su parte, en diálogo con TN, el joven aseguró que es inocente y que "jamás haría estas cosas". "En ese momento yo llegué y ella ya se había tirado el aguarrás. Le pregunto 'Mica, qué es ese olor', y ahí levanto la vista y veo que tenía el encendedor en la mano. Pero nunca se apoya el encendedor en el cuerpo. Arrancó con el aguarrás que tenía en la mano que prende enseguida", relató.

"Ella estaba conciente de todo. Me dijo que no lo quiso hacer. Ella les contó a los policías y a los médicos la situación". "Si yo no estaba ella ardía todo, incluso la casa", agregó.

"Como hay muchos problemas de violencia de género voy a ser el apuntado en ese sentido. Ella siempre amenazó con que si la dejaba se iba a matar. Es mi mujer y siempre que la vi mal estuve con ella", aseguró.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Lomas de Zamora, cuya titular es la fiscal María Lorena González, quien ordenó una serie de pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

