Un hecho de características surrealistas tuvo lugar el 8 de febrero en las frías aguas chilenas de Punta Arenas, en el Estrecho de Magallanes. Un joven venezolano de 24 años, Adrián Simancas, analista, programador y músico, se adentró en el mar para realizar la práctica de packraft, que consiste en llevar un pequeño kayak inflable mientras se practica senderismo. Su padre, de 49 años, lo filmaba desde la orilla.

Repentinamente, emerge a la superficie una ballena jorobada que engulle a Simancas, quien desaparece de la escena mientras su padre continuaba con la grabación. Pocos segundos después, la ballena expulsó al venezolano que resultó ileso, sin heridas ni lesiones y se aferró al kayak para regresar a la orilla junto a su padre. La secuencia se viralizó cuando fue subida a las redes sociales.

“Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, declaró el joven a la cadena de televisión TVN. Además, definió la experiencia como “increíble y aterradora”

Después del impactante suceso, padre e hijo suspendieron la travesía por la intensidad del viento y las corrientes marítimas, aunque dejaron en claro que continuarán realizando este tipo de expediciones, pero tomando más recaudos.

Características de las ballenas coloradas

Las ballenas coloradas son cetáceos de gran tamaño que habitan en todos los océanos del mundo, desde los polos hasta los trópicos, con una capacidad vocal única. Sus cantos pueden durar hasta 30 minutos, razón por la que son denominados “los tenores del mar”. Se alimentan de crustáceos planctónicos y peces pequeños y, como los seres humanos no forman parte de su dieta, se explica que haya devuelto al mar al kayakista.

