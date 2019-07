El Principado de Mónaco es el primer país europeo que tiene 5G gracias a Huawei

El Principado de Mónaco, pequeño enclave de más de 2 kms2 en la costa del Mediterráneo, se convirtió en el primer país europeo con la red móvil 5G. El presidente de Monaco Telecom, Etienne Franzi, confirmó a la agencia AFP que territorio de este país está totalmente cubierto por la red, diseñada e instalada por la empresa china Huawei.

​El director ejecutivo de Huawei, Guo Ping, explicó que "Mónaco tiene un pequeño territorio, lo que lo convierte en un verdadero escaparate en toda una gama de sectores digitales, en particular, que conecta el desarrollo de redes 5G con el programa de tecnologías 'Smart City'". "Todo esto puede servir como modelo, tanto para otros operadores de telecomunicaciones como para otros Estados", señaló el representante de Huawei.

Según Franzi, el despliegue de la red en el territorio del Principado es parte de un plan destinado a expandir el uso de las tecnologías digitales en el país. Se supone que la nueva red permitirá a Mónaco utilizar una serie de servicios relacionados con el transporte y garantizar la seguridad pública.

Huawei Technologies quiere dominar la próxima generación de tecnología inalámbrica y está invirtiendo en este objetivo a un ritmo que pocas empresas pueden igualar. El fabricante líder mundial de equipos de redes invirtió US$15.300 millones en investigación el año pasado. Esto es más del doble de la cantidad que se desembolsó hace aproximadamente cinco años, un ritmo superado solo por Amazon, entre los diez a nivel mundial que más invierten en investigación y desarrollo.

Es probable que este gran gasto, destinado a apuntalar el liderazgo de Huawei en la creación de redes de quinta generación, pueda desconcertar a Washington. La administración de Trump acusa a la compañía de Shenzhen de ayudar a Pekín en el espionaje -algo que la empresa ha negado repetidamente- y está orquestando una campaña para bloquearla de todo lanzamiento 5G en el mundo.

Huawei está incursionando cada vez más en todo, desde servicios móviles y en la nube hasta semiconductores. En términos financieros, su presupuesto de investigación y desarrollo para 2018 solo lo superó Amazon, Alphabet Inc. y Samsung Electronics Co., según datos compilados por Bloomberg. Mientras tanto, en la vecina Francia, en Alemania y el Reino Unido las autoridades se opusieron a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear a Huawei de las redes 5G a pesar de la amenaza de restringir el intercambio de inteligencia si no cumplen.

Si bien ninguna agencia europea ha atacado a Huawei por su nombre, las advertencias de EE.UU. podrían golpear a Huawei más fuerte que a Nokia Oyj y Ericsson AB, sus principales rivales europeos. Alemania planea reforzar las reglas de seguridad de sus redes de telecomunicaciones, pero la canciller Angela Merkel dejó claro que no hará distinciones entre proveedores. El Reino Unido actualmente está revisando "rigurosamente” el uso potencial del fabricante de equipos, dijo la oficina de la primera ministra Theresa May.