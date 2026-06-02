El diseño de infraestructuras y la ingeniería a gran escala continúan desafiando los límites tradicionales para ofrecer soluciones habitacionales y de movilidad sin precedentes. En la actualidad, los proyectos vanguardistas ya no solo buscan crear espacios de residencia fijos, sino que apuntan a la concepción de verdaderas metrópolis móviles capaces de brindar un estilo de vida autosustentable, combinando la estabilidad de una comunidad urbana con la posibilidad de un desplazamiento constante alrededor del planeta.

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Un proyecto colosal para revolucionar la vida urbana en el mar

El panorama de las grandes embarcaciones globales se prepara para una transformación radical con el avance del Freedom Ship, una imponente propuesta de ciudad flotante presupuestada en 12.000 millones de libras esterlinas. Este mega proyecto está diseñado específicamente para albergar a residentes permanentes y no a turistas temporales, marcando una diferencia sustancial con los cruceros convencionales.

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La estructura contará con dimensiones extraordinarias de aproximadamente 1,8 kilómetros de largo y 228 metros de ancho, superando en longitud a hitos arquitectónicos e históricos como el Burj Khalifa, la Torre Eiffel y el Titanic. El objetivo principal de esta embarcación de la firma Freedom Cruise Line International es completar una vuelta al mundo cada dos o tres años.

El panorama de las grandes embarcaciones globales se prepara para una transformación radical con el avance del Freedom Ship, una imponente propuesta de ciudad flotante presupuestada en 12.000 millones de libras esterlinas.

La capacidad total del barco alcanzará las 80.000 personas de forma simultánea. La distribución demográfica interna contempla a 50.000 residentes estables, 10.000 pasajeros de cruceros y visitantes de un solo día, sumado a una tripulación de 20.000 trabajadores encargados de la operatividad y los servicios.

Desde la perspectiva de sus desarrolladores, la vida a bordo se concibe como una rutina urbana cotidiana reinventada en un entorno de movilidad permanente, ofreciendo las estructuras, los servicios y el ritmo propio de una ciudad real dividida en cuatro áreas clave: un espacio de llegada y salida, el centro de la urbe, una zona residencial y un sector destinado a la hostelería.

Servicios de vanguardia, entretenimiento y sustentabilidad nuclear

Para garantizar el desarrollo diario de sus habitantes, la ciudad flotante dispondrá de una red de servicios esenciales que imitan el funcionamiento de cualquier capital moderna. La educación estará cubierta mediante instalaciones académicas que abarcan desde el nivel primario hasta el secundario, complementadas con bibliotecas, talleres, programas culturales y opciones de formación superior para adultos.

Para garantizar el desarrollo diario de sus habitantes, la ciudad flotante dispondrá de una red de servicios esenciales que imitan el funcionamiento de cualquier capital moderna.

Asimismo, la atención médica estará respaldada por un hospital de última generación. Para resolver los desplazamientos a lo largo de los extensos pasillos y niveles del navío, los residentes tendrán a su disposición un sistema de tranvías futuristas de alta conectividad.

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El entretenimiento, la cultura y las áreas verdes también ocuparán un rol central en la distribución del espacio. El barco contará con un parque central, jardines botánicos interiores, piscinas de buceo, un parque acuático, un campo de fútbol y una zona comercial. La oferta gastronómica incluirá un patio de comidas de dos plantas junto a una variada oferta de restaurantes y cafeterías, mientras que la vida comunitaria se fomentará mediante galerías de arte, teatros y centros vecinales.

Finalmente, la base del modelo constructivo se apoya en la sustentabilidad, proyectando el uso de energía nuclear como fuente principal de alimentación para limitar al máximo las emisiones de carbono y garantizar una autonomía energética limpia a largo plazo.

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