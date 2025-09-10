Apple presentó el nuevo iPhone 17 en el Apple Event 2025 este martes 9 de septiembre. Tras la presentación, los amantes de la manzana desean saber cuándo llegará a la Argentina la nueva línea de iPhone 17 Air, que se caracteriza por ser ultradelgado y ligero, y que reemplazará al Plus dentro de la familia.

En Estados Unidos, la venta de iPhone 17 Air comenzará el 19 de septiembre, con la preventa iniciando este viernes, mientras que en Argentina, el equipo estará disponible a finales de octubre. En MacStation, aseguró a La Nación que los equipos podrán comprarse aproximadamente para mediados de noviembre.

Cuánto saldrá iPhone 17 en Argentina

La nueva línea de iPhone 17 en Argentina, tiene los siguientes precios por Maximstore, de acuerdo a la cotización del dólar:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

iPhone 17 : $2.000.000

iPhone 17 Air : $2.550.000

iPhone 17 Pro : $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Cuáles son las características del iPhone 17

El iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado y ligero, reemplazará al Plus dentro de la familia.

5,5 mm de grosor , el más fino de Apple hasta la fecha.

Pantalla OLED de 6,6 pulgadas a 120 Hz .

Chip A19 y módem 5G diseñado internamente.

Cámara única de 24 o 48 MP .

Batería reducida (menos de 3000 mAh).

Por otro lado, los iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con un rediseño en la parte trasera, con un módulo de cámara que ocupará todo el tercio superior, similar al estilo de los Pixel de Google. Tendrán tres lentes de 48 MP, cámara frontal de 24 MP, procesador A19 Pro, hasta 12 GB de RAM y un posible cambio de titanio a aluminio, lo que los haría más livianos.

MC/ff