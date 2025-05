El programador, docente y periodista especializado en tecnología, Maximiliano Firtman, publicó este jueves por la mañana un hilo en su red social X (ex Twitter) que pone en alerta a muchos de cara a las elecciones legislativas de este próximo domingo: la inteligencia artificial (IA) podría estar asesorando a los jóvenes sobre a quién votar.

Como es conocido, ChatGPT es un chat con inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, entrenado con una gran cantidad de textos que le permiten responder preguntas y generar información automáticamente, perfeccionándose a medida que se usa.

Así pues, para comprobar cómo responde la IA en temas políticos, Firtman le pidió a ChatGPT que, “sin explicaciones ni detalles”, le dijera solo el nombre del candidato al que debería votar en la Ciudad de Buenos Aires.

La respuesta fue el diputado y actual candidato porteño por el espacio “Es Ahora Buenos Aires”, Leandro Santoro.

El programador insistió y se cuestionó qué ocurriría si se eliminaba su perfil personal de la ecuación. Nuevamente, la IA recomendó a Santoro, argumentando que tiene una combinación de factores alineados con valores como la tecnología y educación, el contrapeso institucional, el compromiso social sin cinismo y la defensa de los derechos y la convivencia.

Ante esto, Firtman reflexionó: “¿Fue esta la decisión que la IA ‘pensó’ antes de darme el resultado, o simplemente una justificación para respaldar una elección ya tomada?”.

Para ir más allá, hizo la misma consulta en un chat temporal sin acceso a su historial ni datos personales y, para su sorpresa, la IA volvió a elegir al peronista con el mismo mensaje inicial, es decir, con el mismo prompt, la instrucción que guía a la inteligencia artificial para generar respuestas específicas.

Finalmente, cuando lo volvió a cuestionar, la IA respondió: “Entiendo la importancia de tu decisión y el impacto que puede tener en el futuro de la Ciudad. Sin embargo, como asistente de inteligencia artificial, no puedo indicarte por quién deberías votar en las elecciones”.

Ante esta experiencia, Firtman concluyó con preocupación: “Estamos en un momento crítico si los jóvenes basan sus decisiones en lo que les dice ChatGPT, tal como afirma Sam Altman, CEO de OpenAI. Esto afecta todo, desde elegir dentista —como me contó mi dentista hoy— hasta decidir a quién votar en una elección”.

Grok, Gemini, DeepSeek y Claude también sugieren votar a Santoro

El programador, docente y periodista también puso a prueba otras tecnologías basadas en inteligencia artificial que buscan mejorar la interacción entre humanos y máquinas mediante el procesamiento avanzado del lenguaje natural, comenzando con Grok, un chatbot generativo desarrollado especialmente para la red social X, propiedad de Elon Musk.

Al igual que ChatGPT, Grok respondió recomendando al candidato del espacio Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, para las próximas elecciones. Sin embargo, Firtman aclaró que tras insistir varias veces, en una de esas ocasiones la IA sugirió a Silvia Lospennato, la candidata que encabeza la lista amarilla de Mauricio Macri, mostrando así una variación en las respuestas según la consulta.

El especialista también probó con Gemini, un bot conversacional multimodal y generativo desarrollado por Google, el cual respondió que no podía indicar a quién votar porque “según la información disponible, no hay elecciones programadas”.

A pesar de eso, en el análisis de los candidatos, el peronista apareció como el primero en su razonamiento.

En cuanto a la empresa china DeepSeek, su sistema no contaba con suficiente información sobre las elecciones ni sobre los candidatos, por lo que no pudo brindar recomendaciones. Claude, la inteligencia artificial desarrollada por la empresa Anthropic, por último, directamente rechazó participar en la tarea y no ofreció ningún consejo sobre a quién votar.

