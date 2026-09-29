Spotify sufrió una caída a nivel global y no brindó explicaciones

La plataforma líder de streaming de música y podcasts, Spotify, comenzó a restablecer el servicio después sufrir una caída del servicio a nivel global que afectó a millones de usuarios en Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa. La empresa no brindó explicaciones.

El incidente técnico comenzó a registrarse a través de la plataforma de monitoreo Downdetector. En pocos minutos, los reportes se multiplicaron exponencialmente al detectarse que el error no era un evento aislado, sino una interrupción generalizada de los servidores centrales de la compañía

Se registraron más de 200.000 reportes en el momento de mayor impacto, afectando tanto a la aplicación móvil como al reproductor web. Sin embargo, la falla afectó a millones de usuarios en más de 170 países. La interrupción masiva provocó severas dificultades para iniciar sesión, realizar búsquedas de canciones y fallas a la hora de cargar listas de reproducción.

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Las dificultades reportadas variaron según el dispositivo y la región geográfica. Diversos clientes indicaron que no podían iniciar sesión ni ingresar a sus perfiles de usuario en Spotify. Frente a la catarata de reclamos, la empresa emitió un comunicado a través de sus canales oficiales.

Spotify: caída del servicio a nivel global

La empresa emitió un comunicado oficial a través de sus canales institucionales de soporte, ‘Spotify Cares’, confirmando que se encontraba en conocimiento de las fallas:

Desde la plataforma de contenido musical expresaron: “Somos conscientes de que hay algunos problemas que afectan temporalmente a nuestra aplicación en este momento y estamos trabajando activamente para resolverlos lo antes posible”.

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Las declaraciones oficiales de Spotify en Argentina

La compañía, cuyo centro de operaciones globales se encuentra ubicado en Estocolmo, Suecia, le precisó a sus usuarios cuáles fueron los tres errores principales que han sido detectados: fallos en el inicio de sesión, mensaje de error de conexión y cortes en la reproducción continua.

Durante la caída de Spotify no se pudo acceder a determinadas secciones del servicio o escuchar contenidos que ya tenían disponibles, mientras que otras funciones, especialmente la búsqueda y la reproducción de nuevas canciones, presentaron errores.

Spotify: caída del servicio a nivel global

Desde la representación oficial de Spotify en Argentina canalizaron los reclamos de los usuarios a través del equipo de soporte y comunicación regional y señalaron formalmente que “las áreas de ingeniería global se encontraban abocadas al monitoreo y estabilización de la infraestructura de los servidores para garantizar el restablecimiento progresivo del servicio en el país”.

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Sin embargo, no brindaron mayores precisiones ni adentraron en detalles técnicos sobre los componentes específicos que provocaron el colapso del sistema.

PM/ML