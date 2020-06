Telegram se actualiza y suma funciones para competir con WhatsApp

Si bien WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea y gratuita más popular en el mundo -recientemente alcanzó las dos mil millones de descargas entre los sistemas operativos Android y iOS- hay otras que le quieren disputar ese puesto. Y Telegram, la segunda con más descargas a nivel internacional y con 300 millones de usuarios activos, es la que más se destaca.

Al igual que WhatsApp, esta app está enfocada en el envío instantáneo de mensajes y la comunicación masiva. Creada por los hermanos Nikolai y Pavel Dúrov, tiene sede en Dubai y se hizo conocida por brindarle a los usuarios la posibilidad de mantener chats encriptados y totalmente secretos. Pero ahora, Telegram sumó varias funciones que pueden cautivar aún más a quienes deciden instalarla en sus dispositivos.

Quizás la herramienta más destacada que se anunció en las últimas horas es un editor de video, al estilo Snapchat o Instagram Stories, con el que se pueden desarrollar clips para subir a otras redes y compartir con los contactos. Si se tiene en cuenta que TikTok, app que sirve para realizar videos cortos, fue la más descargada durante mayo en todo el mundos, se comprende la decisión.

Además, estas actualizaciones tienen un plus si se utilizan en celulares con Android. Como fueron mejoradas las características de las animaciones y videos, consumen menos espacio en la memoria. De esta forma, no solo genera que la utilización sea más rápida y sencilla sino también menos pesada. Para aquellos con iOS, es decir con dispositivos Apple, no se informó si contará con la misma ventaja.

WhatsApp mejora su seguridad pero deja de funcionar en varios celulares

Esto no quiere decir que la función principal de Telegram deje de ser la mensajería instantánea. Pero en la “batalla” por conseguir más descargas y usuarios, las plataformas van expandiéndose hacia nuevos campos de utilidad. Como, por el momento, se encuentra lejos de rivales como WhatsApp o Facebook Messenger, sus desarrolladores optaron por la inclusión de estas herramientas y habrá que esperar algunos meses para analizar si les dieron resultados.

CP