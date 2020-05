Encontró un "perro abandonado", pidió ayuda para buscar a sus dueños y se llevó una sorpresa

Un hombre encontró a un animal abandonado y no lo dudó: lo asistió, se lo llevó a su casa y organizó una campaña por redes sociales para encontrar a sus dueños. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando muchos usuarios le advirtieron que lo que él creía que era un adorable perrito, en realidad se trataba de otra especie. El insólito hecho ccurrió en la ciudad de Tsukigata, Japón.

Desde su cuenta de Twitter el hombre pidió ayuda para poder encontrar a los verdaderos dueños de Luna, nombre que decidió ponerle al animal el tiempo que estuvo con él. Por eso, acompañó la publicación con una serie de fotos que de inmediato despertaron dudas.

El animal en realidad era un zorro. (Foto: Twitter/@mercy_com)

"Hoy a las 14:30 aproximadamente, he rescatado a un perrito que estaba junto a la carretera 275 en la ciudad de Tsukigata. Estaba un poco más allá del Seven-Eleven dirección Sapporo (antes del semáforo). Cuando lo llevé al veterinario, me dijo que era hembra y tenía 1 o 2 meses de edad. Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo", escribió el usuario llamado Marcy en un mensaje en la red social el 1 de mayo.

Hasta aquí todo parecía normal pero mucho comenzaron a dudar cuando el hombre compartió un video del animal y allí ya no tuvieron dudas, al escuchar que "ladraba raro", de que en realidad lo que parecía ser un adorable perrito podría ser un mapache, o un zorro.

Para sacarse la duda y confirmar las sospechas, decidió volver al veterinario con el animal y aquí se llevó una sorpresa porque el profesional que atendió a "Luna" confirmó que, en realidad, era la cría de un zorro. Como se trata de una especie que es considerada peligrosa —porque, entre otras cosas, puede ser portador de enfermedades— el joven se contactó con un refugio donde le aseguraron que lo tendrán con ellos un tiempo hasta que crezca, pueda ser devuelto a su hábitat natural, y sepa defenderse.

El hombre bautizó al animal como "Luna". (Foto: Twitter/@marcy_com)

"En conclusión, lo que rescaté era un 'zorro' y no un 'perrito'. Gracias a todos lo que me avisaron. He consultado con la granja Kita Kitsune buscando ayuda, y me han dicho que se lo pueden quedar, así que planeo llevarlo allí. Parece que esta vez he armado un alboroto a pesar de que no fuera un perro rescatado", reconoció el hombre en otro mensaje en la red social, para contar cómo terminó la historia que impactó a sus seguidores.

F.D.S./FeL