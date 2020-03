Un perro se esguinzó la cola de tanto moverla, feliz porque sus dueños están en casa todo el día

Sin dudas el perro es el mejor amigo del hombre y así lo demuestra el caso de una mascota que, en medio de la cuarentena que rige en muchos países del mundo por la pandemia de coronavirus, no pudo contener la alegría te pasar todo el día con su familia y, de tanto mover la cola, se le esguinzó. Ocurrió en el Reino Unido.

Rolo, un dachshund (también conocidos como perros salchicha) movió tanto la cola durante la cuarentena que terminó lesionado. La historia la contó su dueña en Twitter y rápidamente recorrió las redes.

"Así que mi perro ha estado tan feliz de que todos estén en casa para la cuarentena, que su cola dejó de funcionar, así que fuimos al veterinario y dijo que se la había torcido 'por moverla excesivamente'", explicó en el posteo Emma Smith.

Ante la repercusión que tuvo la anécdota, la mujer relató algo más de su mascota y agregó: "No esperaba que esto sucediera, para aquellos que preguntan, actualmente está aliviando el dolor y el veterinario dijo que debería estar curado dentro de una semana, este es él el segundo día. Está súper feliz y ahora hay movimiento de lado a lado".

Muchos usuarios de la red social aprovecharon la historia y aseguraron que les pasó lo mismo con sus mascotas. Y es que lo que le ocurrió a Rolo es algo bastante habitual, conocido como "síndrome del perro feliz".

"También se le rompió la cola a Lady por un movimiento excesivo. Ella es una husky con una cola rizada, y fue rara verla plana. Pero la buena noticia es que vuelve. Siento que ahora ella siempre posa para nosotros diciendo 'dibujame como una de tus chicas francesas'"; bromeó una cibernauta en alusión a una escena de la película Titanic.

It’ll heal quick. We broke Lady’s tail too from excessive wagging. She’s a husky/lab with a curled tail. Was weird to see it flat. But the good news is, it comes back 😃 I feel like now she’s always posing for us saying “draw me like one of your French girls.” Lol pic.twitter.com/VJNAYKv4Ju — Shooka Scharm (@Shooksta) March 21, 2020

Pebbles and Rocky are sending love to their distant cousin Rolo! pic.twitter.com/FTJxgccI1Z — j̆̈osh (@itsmejesto) March 21, 2020

Otra por su parte, señaló: "A mi cachorro le pasó mientras hicimos un viaje familiar. Jugó tanto que le pasó eso. Rompió mi corazón al verla perder el meneo de su cola, pero ya mejoró y ahora todo está bien".

Happened to my pup while doing a family trip. She played so hard, so fully that she got happy tail. Broke my heart to see her loose the wag.



But her tail did get better and works just fine now. She sends well-wishes to your puppo. pic.twitter.com/BDNPudWPkA — Angel Brownawell (@brownawell) March 21, 2020

