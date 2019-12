Chistes, memes y anécdotas, entre los mejores tuits del 2019

El periodista y tuitero Federico Poore publicó en su blog -como lo hace ya algunos años- la lista de lo que para él fueron los mejores tuits del 2019. En el ránking no solo aparecen memes o chistes sobre algún tema de actualidad, sino que también figuran algunas anécdotas de los usuarios que fueron muy comentadas y compartidas miles de veces.

La maravillosa industria de los memes en campaña

"El ecosistema argentino de Twitter ha pasado uno de sus años más difíciles", comienza Poore previo a la presentación de los tuits que, vale aclarar eligió publicar casi uno por cada día del año, por lo que si algún usuario quiere puede hasta encontrar el que coincide con su fecha de cumpleaños.

En las fiestas "total white" de Punta aclaran que el "total" no incluye al patrimonio, porque si no no iría nadie. — esteban rafele (@estebanrafele) January 1, 2019

Acabo de encontrar un restaurante en Mar del Plata que le pone sorrentinos encima a la milanesa a la napolitana y creo que es hora de preguntarnos si la humanidad debería dejar de jugar a ser Dios. — Natalia Torres (@natiftorres) January 2, 2019

Creo que hay uno solo, y es morir pic.twitter.com/3ASt2l9N1b — Patricia Fernández 🦆 (@Pat_Pat) February 3, 2019

Uno de los flagelos de la no legalización de la droga en este país es seguir bancando a los que dicen "Sí, fumo, pero no tabaco jeje", "Sí, cultivo, pero no tomates jeje", "Sí, una pepa pero no pepa Pig jeje". — Falso Boris (@falsoboris) February 6, 2019

Estuve tanto tiempo atascada en el tránsito de Retiro que Google me pregunta qué tal el Sheraton. — Noe Barral Grigera (@nbg__) February 7, 2019

"Indignaciones, chicanas, opinionismo y chascarrillos: un festival de agitación estéril en un país periférico de ingreso medio que lleva ocho años sin crecer y que desde hace veinte meses coquetea con la hiperinflación", expresó el periodista en otro fragmento antes de dar a conocer los tuits.

-¿Estás viviendo en Argentina?

-No.

-¿Y esta inflación? pic.twitter.com/91AqHcPoMD — Javi Schurman (@JaviSchur) February 25, 2019

mi ex me regalaba ropa muy fea y una vez me preguntó por qué no usaba una remera que me regaló y le dije "es que me gusta usarla cuando no estás y te extraño" Y ME CREYÓ Y SE PUSO A LLORAR la verdad es que a la remera la había vendido en una feria — ana (@gauchojapones_) March 1, 2019

Me recetaron anteojos con tan poco aumento que me dijo el oftalmólogo que ni los use. Me los hice igual y el de la óptica me los entregó con la caja y un trapito para limpiarlos que me recomendó no usar, que utilice agua y jabón me dijo. Es raro el gremio de la visión. — 𝘊𝘢𝘳𝘭𝘰𝘴 𝘌. 𝘈𝘳𝘢𝘯𝘥𝘢 (@Cararanda) January 29, 2019

El taxista empezó su relato con “tengo un secreto que no le conté a nadie, y creo que ella tampoco lo debe haber contado”. Obviamente tiene toda mi atención. — Tamara Tenenbaum (@tamtenenbaum) March 14, 2019

Les cuento que Machu Picchu está lleno de instagrammers que van con CAMBIOS DE ROPA a sacarse fotos. Algunos se visten como si estuvieran de expedición y el taxi los dejó en la puerta. — 💚 Agustina 💚 (@eigustinita) April 1, 2019

Pensar -

Sentir +

Eso decía el sticker en el casco de un ciclista que me pasó por Serrano. Después dobló en rojo en Corrientes. Así la vas a sentir pronto amigo. — Jose Esses (@bienahi) April 5, 2019

"En la segunda mitad de veinte diecinueve, una elección presidencial no muy reñida y una lenta, casi eterna, transición política consiguió que nos sintiéramos, por primera vez en mucho tiempo, como los normales de la cuadra. Yo, argentino, orgulloso integrante de la tribu que resuelve sus diferencias yendo a las urnas en vez de imponer un gobierno de facto bajo la sombra de la Biblia, que no tiene Carabineros librando una guerra urbana contra jóvenes y manifestantes a fuerza de balazos en los ojos. La política funciona: la economía, te la debo", agregó el periodista más adelante.

- que se yo amo mi carrera, viste cuando algo te apasiona?

- el jueves al final parece que no hay clases viste?

- gracias DIOS te Amo GrAsias por APARECER cuando Mas te NECESITO — Pabla (@PablaLunar) May 7, 2019

Te recibís en Hogwarts para qué? Para terminar paseando perros porque el título no te garantiza un empleo estable como mago. pic.twitter.com/4Miese3znU — roy 💚 (@roy_) June 3, 2019

- ¿A vos qué partido te tocó? pic.twitter.com/JL3IGsAz2V — Die Sampayo (@DieSampayo) June 12, 2019

Desde que incorporaron a CFK Babasonicos es otra banda. https://t.co/ypaVCYEC2l — Rodrigo (@Martir_Peperino) July 2, 2019

La app que te envejece mientras viajas en subte se llama metrovias. Disponible para ios y android. — Ingrid Sarchman (@gridsar) July 15, 2019

En ese sentido precisó: "Argentinos, a los tuits. Esta compilación presenta un orden cronológico, pero el ojo atento podrá captar algunos accidentes felices, como pequeñas subcategorías o pares de tuits que parecen apoyarse unos sobre los otros. El todo es más que la suma de las partes: así agrupadas, las publicaciones también funcionan como la historia de 2019, compuesta por relatos breves que simulan la colección de citas de un antropólogo o de un mero curioso en su búsqueda por descrifrar qué piensan y cómo viven los sufridos, quejosos y sarcásticos seres de este pedazo inestable de tierra.

-Vengo a ver a mi querido Vélez.

-Lárgate, Mauro Zárate.

-¿Mauro Zárate? No, no. Mi nombre es Cosme Fulanito. pic.twitter.com/xIYcqPFyqd — Lucas (@vacomotrompada) August 3, 2019

Cuando tu vieja te hace bajar de tu cuarto y te obliga a saludar a la parentela. pic.twitter.com/S4pZRSjRYF — Camila Brancowitz (@brancowitz) August 7, 2019

terminás de ordenar tu casa y tus amigos están todos demorados pic.twitter.com/yMAg2RDwBg — mart ☀ (@lahamaca) September 3, 2019

profesora: chicos no se puede comer en clase



los del fondo: pic.twitter.com/0BLTi20tgn — Saulo (@saufalcon) September 10, 2019

El ser humano nace bueno, es el transporte público quien lo corrompe. pic.twitter.com/sEVKPnGrtn — Beatriz (@bvlba) October 5, 2019

Me acabo de enterar que el choro que me robó la billetera gastó con mi tarjeta $15000 en Sport 78, pero eso no es todo, TUVO LA DELICADEZA DE HACERLO EN 6 CUOTAS EL HDP, COMO SI LO FUERA A PAGAR ÉL. — Delfi (@delfispeerli) October 9, 2019

Yo calculando arroz para dos personas pic.twitter.com/15GXZhVUeN — Sarcastirónico ⚙️ (@UnPocoPesimista) November 6, 2019

cuando combinás la D con la H pic.twitter.com/lSagDwQlov — Martín (@martinchoo) November 15, 2019

El truco de que Baby Yoda sea tan tierno es por los ojos que tiene, si le pusiéramos los ojos del Diego en su lugar sería así: pic.twitter.com/RbDwBGBsRD — Pove (@elmanupove) December 8, 2019

Cuando eres el fucking ángel de la guarda y no la oveja o pasto pic.twitter.com/vYkxOqv0Df — Angel del Rey (@angelcarrillop) December 19, 2019

F.D.S./ C. P.