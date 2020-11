"Get out if you can": Córdoba promociona sus destinos de una forma muy extraña

La tecnología y los algoritmos están jugando una mala pasada a las autoridades turísticas de la Provincia de Córdoba. En la página oficial de la Agencia Córdoba Turismo, abocada a promocionar el turismo internacional en plena crisis del coronavirus, se decidió utilizar la traducción automática y literal de todos sus textos, incluidos los nombres de sus principales destinos.

De esta forma, las famosas Sierras Chicas fueron traducidas al inglés como “Sierras Girls” y al portugués como “Garotas Serras”. El nombre de la ciudad Salsipuedes fue percibido por Google como tres palabras distintas “Sal si puedes” y por eso en inglés resultó una frase que recuerda más bien a una película de terror: “Get out if you can”. Lo mismo con la ciudad de Almafuerte: el nombre se dividió para resultar en inglés “Strong Soul”.

​La localidad de Falda del Carmen para Google recibió un curioso nombre en inglés: “Carmen Skirt” (la Falda de Carmen), mientras que Cruz del Eje obtuvo un nuevo sentido geométrico: “Axis Cross”. La localidad de Nono cuyo nombre en realidad proviene de la palabra 'ñuñu' en quechua que significa “mamá”, se convirtió en “Ñoño”, es decir, “Nerd” en inglés.

Sierras Girls (Sierras Chicas)

High Grace (Alta Gracia)

The Bag (La Bolsa)

​El usuario de Twitter Martín Gaitán, que fue el primero en darse cuenta de este juego de palabras, escribió un diálogo chistoso que pudieron haber creado los diseñadores de la página web: "Che, tenemos que difundir el turismo de Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien, eh, necesitamos los dólares. - No se diga más".

“Utilizamos Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas, que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países", explicaron desde la Agencia Córdoba Turismo al diario local La Voz.

De acuerdo con la agencia oficial, "en cuanto la situación lo permita se implementará una mejora en la traducción con un sistema mixto, que combina herramientas automáticas con correcciones de prueba realizadas por hablantes nativos como una forma de mejorar la calidad de la traducción y comunicarse más eficientemente con la audiencia que habla otras lenguas".

Get Out if you can (Salsipuedes)

Strong Soul (Almafuerte)

"Carmen Skirt" (Falda del Carmen)

