Fernando González: "Me preocupa la futura relación de Alberto Fernández con la prensa"

Fernando González, periodista político y escritor, actual prosecretario general de redacción del diario Clarín y ex director periodístico del diario El Cronista, visitó la Escuela de Comunicación de Perfil. Participó del ciclo de entrevistas y, al responder las preguntas de los alumnos de periodismo, opinó acerca del posible triunfo de Alberto Fernández y de su potencial vínculo con la prensa. Por otro lado, criticó la relación del Poder Ejecutivo con los medios durante el kirchnerismo, y expresó su temor ante el retorno de aquellas políticas. También habló sobre Clarín, y sobre el futuro del diario en soporte papel.

- Muchos hablan de Clarín como “el diario del poder”. ¿Qué tan cierto es?

- Clarín no es el poder, es el diario más leído, y por eso hay un alto nivel de responsabilidad, porque todo lo que escribís tiene una gran repercusión. Por los comentarios y mails que recibimos de los lectores, vemos que no todos tienen la misma posición. El universo de Clarín es muy grande, hay más de 20 millones de usuarios.

- ¿Hay bajada de línea en Clarín?

- Nunca la tuve. Jamás me dijeron qué escribir. Hay pluralidad de miradas. Es más: decían que durante los dos primeros años del gobierno de Néstor Clarín no le publicaba nada en contra. La realidad es que fue un período con buenos resultados económicos y políticos. Las primeras notas complicadas que sacamos -por las cuales el kirchnerismo comenzó a ofuscarse- fueron las vinculadas con la manipulación del INDEC, que escribió Ismael Bermúdez. Él tiene una mirada económica muy diferente a la mía y a la de Gustavo Bazzán, por ejemplo (editor senior de temas financieros). En tal sentido, esa visión también difiere a la de Ezequiel Burgos, el único economista que tenemos en la sección “País”, y que estudió con (Axel) Kicillof.

- Si Alberto Fernández resultara electo presidente, ¿cómo imagina su relación con la prensa?

- Es la pregunta que todos nos hacemos. La incógnita es si el peronismo va a repetir los comportamientos que sostuvo en los 12 años de kirchnerismo. Es decir, si se reiterarán los ataques a la prensa desde los medios públicos. En las charlas que tuvimos con Alberto Fernández y con otros dirigentes del sector, se afirmó que eso no ocurrirá. Claro, todo se encuentra en el marco de las promesas: “No habrá un ´6,7,8´ como lo hubo en el pasado”, o “no habrá agresiones a periodistas”, dicen, por ejemplo. Pero igualmente hay preocupación en el ambiente profesional. Y en lo personal, no estoy tranquilo. Me gustaría tener la certeza de que podremos trabajar con tranquilidad.

- CFK afirmó: “No soy candidata a vicepresidenta porque quiera serlo”. ¿Qué opina al respecto?

- La definición de CFK me pareció inquietante, de hecho, si yo fuera Alberto Fernández me preocuparía. El kirchnerismo relata que CFK pensaba que por sí sola no ganaba la elección, que por eso se abrió, planteó la candidatura de Alberto y la posterior incorporación de Sergio Massa. Creo que todos coincidimos en que ella quería ser la candidata. Una vez me preguntaron si la decisión de ella de elegir a Alberto constituía una jugada maestra o un suicidio político. La respuesta llegará en octubre. Por lo pronto, los resultados parecen darle la razón a la ex mandataria.

- ¿Qué autocrítica puede hacer con respecto a la relación entre Clarín y CFK?

- Hago la autocrítica desde el trabajo periodístico. Cuando regresé a Clarín me esforcé mucho en retomar el ejercicio de la consulta, ya que varios funcionarios sólo respondían a las preguntas de los “medios amistosos”, lo cual excluía a La Nación, Clarín y Perfil. Trabajé en pos de superar enojos y conseguir respuestas de las fuentes, que en última instancia, son las que te alejan del error.

- ¿Cuál fue el error más grande que cometieron por esa falta de respuestas?

- Las cuentas de Máximo Kirchner, por ejemplo. Es un tema que trabajó (Daniel) Santoro. Si se hubiese contado con la respuesta del funcionario, o del prensa, se habría evitado el error. A los periodistas, las equivocaciones nos duelen, porque implica darnos cuenta de que manejamos información inexacta. En el citado caso, Clarín corrigió su error y publicó las cuatro comunicaciones emitidas por el banco, en las cuales se aseguraba que Máximo no tenía las cuentas como las informó el diario.

- ¿Qué le preguntaría a CFK?

- Le preguntaría por la relación entre los medios y el poder, y si está arrepentida de haber llegado a ese punto de enfrentamiento con la prensa. Néstor y Cristina tenían muy buena relación con los periodistas antes de asumir la presidencia. Recuerdo que participé del último reportaje que se le hizo a Néstor desde Clarín, en la Casa Rosada, en 2007. Fue una entrevista intensa, por las preguntas y respuestas, pero el resultado fue muy bueno en términos de contenido. Lamentablemente, esa posibilidad de consultarlos y de tener información, después del 2007 desapareció. Fue una pena.

- ¿Cómo será el futuro del diario en papel?

- Ingresé a Clarín en 1996 y me dijeron que en cinco años no iba a haber más diarios de papel. Pasaron 20 años y todavía tiene una función y un público importante. El objetivo actual es mantener un periódico atractivo que dependa de la información y la opinión. Es lo que reclama el lector, que se crió con esa cultura y que aún compra el diario a la mañana.

Por Sofía Luz Granato y Eugenia Victoria Trubbo

(Alumnas de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)