El ataque de un ciervo a conocido conductor de televisión que se volvió viral

El famoso naturalista español, Frank Cuesta, conocido por el programa de televisión "Wild Frank", estuvo cerca de morir, tras ser atacado por un ciervo en su Santuario Libertad, en Tailandia. Él mismo ‘’Frank de la Jungla’’, éxplicó qué fue lo que sucedió con el animal después de que se viralizó el video.

En el vídeo publicado por el propio conductor de televisión, se puede ver cómo, en un momento dado, Cuesta aparta la mirada del ciervo, que acaba embistiéndole: “Acabo de tener un pequeño problema con ‘Perrito’. He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra”. termina relatando.

“Es un animal con unas astas que te pueden matar, te pueden atravesar. De hecho, en el primer ataque, lo primero que tuve que hacer fue sacarme el asta de aquí, que me ha hecho un agujero. ¿Eso quiere decir que está mal? No. Quiere decir que el santuario funciona, porque los animales están salvajes. Es un animal que a mí me adoraba, me adora, pero tiene sus reacciones”, dijo el presentador de televisión.

En el video, se logra ver a Frank Cuesta en un lago que tiene en su santuario, junto a él estaban algunas gallinas, patos y un grupo de ciervos, entre ellos "Perrito", el macho que atacó al naturalista.

Mientras Frank Cuesta estaba en el lago, se escucha en el video que el amante de la naturaleza dice que ese día había logrado quitar algunos cables que tenía el ciervo "Perrito", en sus enormes astas, pues este objeto se había quedado atorado porque, al parecer, el animal estuvo embistiendo cosas a su alrededor.

Cuando Cuesta salió del agua y caminó hacia un sendero donde se encontraba el ciervo, el animal atacó al famoso conductor de programas de televisión, tirándolo sobre un montículo de tierra. En eso, se escuchó el grito del hombre, al parecer fue el momento exacto en el que recibió la primera cornada del animal.

Ante esta apremiante situación, Frank Cuesta sujetó los cuernos del ciervo que lo atacó, pero el animal estaba renuente en dejar ir al naturalista.

De hecho, lo embistió en más de cinco ocasiones, y aunque el dueño del santuario se defendió dándole golpes con piedras, el animal lo arrastró por el suelo. Así fue como la pelea duró casi tres minutos, que fue cuando el hombre se pudo incorporar.

Después del ataque, mostró su cuerpo lleno de arañazos, quemaduras, y con cortes recién cosidos: “Estoy lleno de moratones, heridas... Hay mucha abrasión porque estuve metido entre las rocas. Tengo inflamado esta parte del codo y me dejó dos costillas rotas. Estoy lleno de agujeros”. explicó el icono de la vida salvaje conocido en todo el mundo.

