3 conciertos imperdibles e internacionales para las próximas semanas

Genetics

La agrupación tributo a Genesis trae a Buenos Aires la última presentación en Buenos Aires de The Lamb Lies Down on Broadway, en su 50 aniversario, el miércoles 16 de abril alas 21 en su habitual venue, el Teatro Coliseo (M. T. de Alvar 1125, CABA). Se trata de una de las obras más originales y bellas de la historia del rock, que extendió la capacidad creativa de Genesis hasta límites inimaginables, partiendo de la figura de Rael, un portorriqueño en New York, prototipo de lo que sería el punk, en un viaje fantástico en la búsqueda de sí mismo. Vienen de realizar una gira por Chile y Brasil, siempre con sus shows que respetan las grabaciones originales y una puesta en escena que recrea los conciertos de la época, lo que les valió el reconocimiento del público y la prensa internacional. Desde 2015 la banda tributo se presenta periódicamente junto al mismísimo Steve Hackett, guitarrista original de la banda inglesa. En 2023, tras una exitosa gira por Sudamérica precisamente junto a Hackett, y luego de completar su primer tour tocando en los Estados Unidos, Genetics celebró el 50º aniversario de Selling England by the Pound, uno de los discos icónicos del rock progresivo.

La banda está integrada por Daniel Rawsi en batería, percusión y voz; Horacio Pozzo en teclados y guitarra; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; Leo Fernández en guitarra y Tom Price en voz, flauta y percusión. Abriel nos traerá la oprotunidad de escuchar en vivo uno de las grabaciones más emblemáticas de la historia de la música moderna. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Roger Helou y Silencio

El próximo 21 de febrero será el lanzamiento mundial de Raro, la nueva música de la agrupación de tango Silencio que tiene dirección del pianista Roger Helou. La formación cumple 25 años de historia y celebra este lanzamiento el sábado 22 de febrero a las 21 con un concierto en vivo en el Centro Cultural Macedonia (Sarmiento 3632, CABA). Esta Orquesta Típica es una agrupación europea que reúne a músicos de distintas nacionalidades: de Argentina, Francia, Colombia, los Estados Unidos, Cuba y Suiza. Desde 2001 han recorrido los festivales de tango más importantes de Europa: Berlín, París, Roma, Milán, San Sebastián, Zurich, Amsterdam, Copenhague, Estocolmo, Katowice, Zagreb, Beirut, entre otros, y se han convertido en una de las orquestas de tango más renombradas en Europa.

Roger Helou comenta: “Hace un tiempo me senté a escribir sin ninguna premisa y esto es lo que salió, algo “raro”. Raro no por “sin sentido” sino por la extraña congruencia de las partes que van mutando hasta convertirse en otra música. . Y concluye: “Algo empieza como un tango y luego nos va llevando hacia otros paisajes sin que nos demos cuenta (la pampa siempre está por ahí) y cuando queremos acordarnos nos despertamos en un salón europeo del siglo XIX con vista a una llanura atravesada por la niebla, aparece Debussy o Ravel. Luego se vuelve paulatinamente a Buenos Aires, como siempre. La música acá es un paisaje que va cambiando progresivamente”. En la ciudad de Buenos Aires, Helou en piano y arreglos prepara un show en vivo con el nuevo material además de tangos clásicos y algunas perlas de su repertorio junto a su Ensamble Silencio integrado por Joaquín Benítez (solista invitado en bandoneón ), César Nigro (guitarra jazz), Juan Braceras (violín), Carolina Cajal (contrabajo) y Hernán Genovese como cantor invitado. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Silas Bassa

El sábado 1 de marzo a las 21, el talentoso pianista y compositor argentino radicado en Francia, regresa a Buenos Aires con una propuesta artística única. con su Concierto Espectáculo en la Sala Principal del Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA), combinando la maestría musical con una innovadora fusión de artes visuales. Este espectáculo multisensorial invita al público a sumergirse en un universo de sonidos y colores, en el que la música y las artes visuales se entrelazan para crear una experiencia envolvente. Estrenado en el marco de la celebración de los 120 años de la Alianza Francesa de San Juan en el prestigioso Teatro del Bicentenario, este concierto llega por primera y única vez a la ciudad de Buenos Aires.

El repertorio de Silas Bassa ofrece un recorrido por distintas atmósferas sonoras, transitando momentos de refinada sensibilidad minimalista y pasajes de gran carga impresionista. En este viaje musical, se experimenta la complejidad hipnótica de Philip Glass, el sentimiento repetitivo de Erik Satie, y el estrepitar telúrico de los acordes de Carlos Guastavino, interrelacionados entre sí con sus propias creaciones, incluyendo piezas de su más reciente álbum, Self, un trabajo que explora la introspección y la evolución artística a través de la libertad creativa. Una oportunidad única para disfrutar de un concierto vanguardista que promete cautivar los sentidos y dejar una huella imborrable en el público. Encontrá acá más info sobre las entradas.