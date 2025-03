4 conciertos internacionales que engalanan la cartelera porteña

Justice

El dúo francés preparó un imponente show en el que traerán al Movistar Arena (Humbold 450, CABA), su aclamado álbum Hyperdrama. Será en el marco de su gira internacional que llegarán el 3 de abril. Los espectadores podrán disfrutar de un espectáculo audiovisual alucinante para demostrar por qué son los mejores showmen de la música electrónica. Con una trayectoria que ha consolidado su reputación como uno de los actos en vivo más impactantes del mundo, Gaspard Augé y Xavier de Rosnay regresan a Buenos Aires volverán a demostrar por qué se ganaron el amor del público por su capacidad para fusionar la electrónica con una estética roquera imponente, creando espectáculos que son auténticas experiencias multisensoriales. Prometen un espectáculo que combinará sus nuevos éxitos con los clásicos que los han consagrado, en una noche que ningún amante de la música debería perderse. Encontrá acá más info sobre las entradas.



Wilco

Después de casi una década, la agrupación estadounidense regresa a nuestros país para presentarse el 30 de mayo en el Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA) para saldar una deuda con su público. La icónica banda de Chicago, referente indiscutido del rock independiente, brindará un esperado show que será una oportunidad única para disfrutar de su inconfundible sello. Con más de 30 años de trayectoria, múltiples premios Grammy y una capacidad inigualable para reinventarse, Wilco ha dejado una marca imborrable en la música. Desde su legendario Yankee Hotel Foxtrot hasta sus más recientes lanzamientos, la banda liderada por Jeff Tweedy ha sabido mezclar folk, rock experimental y una sensibilidad lírica profunda que ha conquistado al mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hablar de Wilco es hablar de rock americano en estado puro. En 30 años, la banda ha conseguido avivar las brasas del alt-country, grabar discos más cercanos al pop como Summerteeh, imaginar cómo sonaría un mix entre The Beatles y Sonic Youth, e incluso de sintetizarlo todo en un puñado de letras. Integrada por Jeff Tweddy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline y Mikael Jorgensen, la agrupación se maneja con idéntica soltura por el pasado y el futuro, deslizándose con facilidad y gracia, sin perder la compostura. Camaleónicos e inquietos, abrazan los clásicos mientras se postulan como abanderados del art-rock. Encontrá acá más info sobre las entradas.





The Amy Winehouse Band

La banda original de Amy Winehouse presentará su Live in Concert por primera vez en la Argentina para celebrar la vida musical y el legado de la artista británica. La cita será el domingo 11 de mayo a las 19 en Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA). Liderada por su director musical, bajista e íntimo amigo, Dale Davis, prepararon un espectáculo excepcional y único. El concierto es una celebración de su música, manteniendo vivo su espíritu, su legado y el sonido de una era marcada por la voz inconfundible de Amy. Con la vocalista Bronte Shandé y con imágenes en pantalla y metraje único, el show se ha convertido en una experiencia inolvidable para el público de todas las edades, con entradas agotadas en el Reino Unido y Europa. Este año llega a Sudamérica y se embarcará en una gira por Estados Unidos. Junto a Davis están Hawie Gondwe, NAthan Allen, Stuard Anning, Dave Temple, Frank Walden, Hentu Collins, Dominic Flover, Ben Edwards y Shandé.

Amy Winehouse fue la mejor voz femenina que haya surgido del Reino Unido, un tesoro nacional y para muchos la mejor artista de su generación, extrañada por todos los que la amaban a ella y a su música. Y lo que proponen es un viaje alegre y emotivo que celebra el increíble cancionero de Amy con los músicos y la banda que mejor la conocieron, que estuvieron junto a ella en los escenarios de todo el mundo y ayudaron a crear su sonido atemporal, tanto en vivo como en el estudio. El repertorio incluye todos los éxitos y obras maestras de Amy, de los álbumes ganadores de múltiples premios, Back To Black, Frank and Lioness... Rehab, Valerie, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, I'm No Good y muchos más. Encontrá acá más info sobre las entradas.





Cuarteto De Nos

A la par que abrieron las puertas al Cuarto de Nico, la antesala a su próximo álbum, el Cuarteto de Nos anunció una nueva visita a nuestro país en el marco de su gira internacional que los traerá a cantar en el Estadio Ferro (Av. Avellaneda 1240, CABA) el sábado 20 de septiembre a las 19. Además, la banda uruguaya anunciará más shows en el resto de la Argentina, una sana costumbre que tienen cada vez que nos visitan.

El lanzamiento de En el cuarto de Nico se realiza en el contexto de la gira internacional 2025 del Cuarteto, con la que acaban de visitar los Estados Unidos con fechas sold out en Florida y ahora se encuentran recorriendo nueve ciudades de México, incluyendo su esperada presentación en el Festival Vive Latino. La salida del nuevo álbum, previsto para mayo, coincidirá con el inicio oficial del tour, que empezará el 6 de junio en el Movistar Arena de Chile, continuará con fechas ya confirmadas en Venezuela, Costa Rica, una gira por Colombia durante el mes de junio y la presentación en el Estadio Ferro de Buenos Aires el 20 de septiembre, junto a una gira por Argentina en el mes de agosto, para luego anunciar lo que será un segundo semestre con grandes novedades. Encontrá acá más info sobre las entradas.