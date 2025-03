4 propuestas teatrales que la van a romper este año en Buenos Aires

Chanta

Agustín Aristarán va por más y se anima a un nuevo unipersonal que no escribió. Se trata de Chanta, cuyo libro pertenece a los directores, productores y guionistas de cine y series Mariano Cohn y Gastón Duprat junto al escritor Juan José Becerra. Fieles a su estilo prometen sorprender al público con su estilo provocador y original, con la dirección a cargo de Marcelo Caballero, se estrenará el 11 de abril en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

Chanta sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer. La propuesta explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, con un escenario que muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de las etapas de su vida. Combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guión inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín, Chanta se perfila como una cita imperdible para los amantes del teatro y del buen humor. Encontrá acá más info sobre las entradas.

El Jefe del Jefe

Diego Peretti y Federico D'Elía protagonizarán la comedia de Lars Von Trier dirigidos por Javier Daulte desde el 17 de abril en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA). “El problema con este jefe, no es que sea frío y distante. ¡El problema es que este jefe… no existe!”. Gabriel (D’Elia) es el dueño de una empresa en venta. El problema es que cuando fundó la empresa, inventó a un presidente para quitarse de encima al peso de tomar decisiones incómodas o impopulares. De esta manera, Gabriel quedó siempre bien parado ante sus empleados. Pero cuando unos peculiares compradores extranjeros insisten en negociar cara a cara con “El Jefe”, y a riesgo de perderse un negoción, no se le ocurre mejor idea que contratar a Cristian (Peretti), un actor desocupado, para que simule ser el “presidente de la empresa”. Pero no estamos ante cualquier actor, sino ante uno del método de la improvisación y que se dispone a asumir su personaje como si se tratase de una actuación consagratoria; permitiéndose licencias sobre el preciso guión que le fuera encomendado. Muy pronto, y junto al disparate en su máxima expresión, iremos descubriendo un juego de engaños que nos hará reír a carcajadas, mientras pone a prueba nuestra propia escala de valores.

Una comedia tan feroz como brillante, especial para los fans de The Office, los cultores de las farsas de Pinter y Ionesco; desenmascarando los mecanismos curiosos y poco racionales que definen las relaciones entre jefes y subordinados, así como todas las incoherencias que aparecen cuando nos toca asumir un rol de poder.La puesta tiene producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos (ambos responsables de la versión de la obra de Jack McNamara que fuera llevada al cine por Von trier) y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen. Además tiene diseño de escenografía de Julieta Kompel, de vestuario de Ana Markarian, de iluminación de Matías Sendon, de sonido de Pablo Abal, dirección de producción de Ariel Stolier. El Jefe del Jefe tendrá funciones miércoles y jueves a las 20.15, sábados a las 19.45 y 21.25; y domingos a las 19.15, a partir del 17 de abril. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Hincha! Ritual Show

La nueva puesta de Pichón Baldinú marca el regreso del aclamado director artístico -cofundador de las emblemáticas compañías La Organización Negra, De La Guarda y OJALÁ- al escenario argentino. El espectáculo, realizado integralmente por La Santa Productora, estrena el 25 de abril en Polo Cultural y Deportivo Saldías (San Pedro de Jujuy 4, CABA), e invita a vivir una experiencia teatral de puro impacto sensorial dedicada a la figura del hincha de fútbol y a la celebración de la fiesta popular autoconvocada más grande de la historia, cuando en 2022 Argentina fue campeón del mundo. Será un viaje interdisciplinario, una experiencia escénica que desafía una vez más los límites creativos convirtiendo el lugar en un espacio-cancha que permitirá que el elenco y el público de todas las edades interactúen sumergidos en el universo pasional que impulsa a participar del fervor futbolero: el viaje emocional del hincha. Una vez más el espacio escénico quebrará fronteras que tradicionalmente marcan las posiciones que intérpretes y espectadores deberían ocupar. Encontrá acá más info sobre las entradas.

La Sirenita

Con un elenco encabezado por Albana Fuentes (La Sirenita, foto arriba), Evelyn Botto (Ursula), Osvaldo Laport (Tritón), José María Listorti (Sebastián) y Pablo Turturiello (Eric), llegará a la cartelera porteña una de las historias más entrañables de Disney. La propuesta se estrenará para vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) con la producción y con el mismo equipo creativo de sucesos como Matilda y School of Rock: Ozono, MP y los Rottemberg. La obra producida originalmente por Disney Theatrical Group está basada en el clásico animado y el cuento de Hans Christian Andersen. La música está a cargo de Alan Menken, las letras de Howard Ashman y Glenn Slater, y el libro es de Doug Wright. El equipo creativo local está compuesto por el prestigioso director Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la dirección general, Marcelo Caballero en la co-dirección, Analía González en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico; Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, Federico Vila en la producción musical y Maxi Vecco ​​en el diseño de video escénico.

La obra es una versión de 90 minutos del guión original de Disney y cuenta la historia de Ariel, una curiosa y valiente sirenita que, para poder vivir más allá de la superficie, debe dejar su hogar bajo el mar, desafiar a su padre Tritón -el rey de los mares-, escaparse de los tentáculos de la malvada Ursula y convencer al príncipe de que ella es la muchacha de la voz, de la cual se ha enamorado. La temporada contará con una función distendida adaptada para personas neurodivergentes. Prometen una deslumbrante experiencia escénica para toda la familia. Encontrá acá más info sobre las entradas.