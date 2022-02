Capacitación gratuita para el desarrollo de audiencias

AADET Teatro y Música (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) brindará el próximo miércoles 9 de febrero una capacitación gratuita y exclusiva para socios sobre Gestión de precios, públicos y datos en el Teatro y la Música, destinado a productores, promotores, gestores de salas y venues de conciertos de la Argentina. Por medio de esta actividad proponen un recorrido "técnico y analítico que invita a repensar estrategias y potenciar la propuesta de valor hacia nuestras audiencias en el contexto dinámico y cambiante de las artes escénicas post pandemia". La encargada de disertar en esta ocasión será la estadounidense Jamie Alexander, Directora de JCA Arts Marketing. La cita será presencial, de 17 a 18:30, en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA), con inscripción previa.





"Destacamos la importancia de compartir esta actividad en forma presencial, en tanto estimula el intercambio con la especialista y el encuentro entre colegas del sector", expresaron desde la entidad y aclararon que aquellos socios que no residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igualmente podrán ser testigos de la conferencia, ya que se transmitirá por streaming en vivo para todo el país. Cabe destacar que la expositora hablará en inglés y que contará con traducción en simultáneo.

La capacitación será gratuita y exclusiva para socios y socias de AADET y sus equipos de trabajo, así como a los miembros de APPEAE e invitados institucionales.

Nuevas formas de ver la actividad

Alexander lidera una consultora especializada en la gestión de precios dinámicos y en el desarrollo de estrategias para la segmentación de audiencias de las artes escénicas basada en datos. Durante su disertación compartirá con los profesionales localescuáles son las nuevas tendencias y herramientas concretas para la administración del teatro y la música en vivo. Durante su presentación, Ariel Stolier (Director de Producción del Grupo La Plaza) cumplirá la función de moderador.

Como directora de JCA Arts Marketing, la expositora demostró su empuje para desarrollar formas innovadoras y diseñar estrategias para el incremento de las recaudaciones, el aumento de los niveles de asistencia y el fortalecimiento de alianzas con patrocinadores en organizaciones artísticas referentes de los Estados Unidos y Canadá. Entre sus clientes actuales se incluyen la Compañía de Teatro Second Stage en el off Broadway, el Centro Kimmel para las Artes Escénicas en Filadelfia, la Ópera Lírica de Chicago, el Teatro Steppenwolf en Chicago, el Museo de Oakland en California, la Compañía de Teatro Woolly Mammoth en Washington y SFJAZZ en San Francisco. Previamente, trabajó en Steppenwolf Theatre Company, el Denver Center for the Performing Arts y la University of Chicago’s Booth School of Business, donde se especializó en implementar estrategias de campañas promocionales, análisis de marketing, desarrollo de audiencias, gestión de precios variables y dinámicos, programas de accesibilidad y sistemas CRM.