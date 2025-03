Carlos Vives traerá toda la alegría de sus canciones de nuevo a la Argentina

El querido cantautor colombiano que influenció a todo un continente con sus canciones cantará el 15 de octubre próximo en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Con más de 30 años de carrera, Carlos Vives es una de las figuras más importantes de la música en español. Amando sus raíces colombianas, a partir del vallenato tradicional creó un sonido propio y moderno, un pop tropical que llamó “El rock de mi pueblo”. Esto hizo que el sentimiento vallenato conquistara los territorios donde se habla español y se ganara el aprecio de otras culturas.

Hoy continúa celebrando la música y la vida arriba de los escenarios, y desde el año pasado llevando a numerosas ciudades el espectáculo de este tour que también visitará la Argentina en el mes de octubre. El creador de hits como “Pa’ Mayte”, “La Bicicleta”, “Déjame entrar”, “La Gota Fría”, “Fruta Fresca” y “Robarte un Beso”, anunció su regreso a nuestro país y la felicidad del público ya se deja sentir. Y es que cada presentación del colombiano es una fiesta inolvidable, una conexión irrepetible con nuestra tierra, nuestro pueblo latinoamericano, y un encuentro musical desbordante de energía de principio a fin.

La última vez que Vives cantó en nuestro país fue en 2023, un año inolvidable para el cantautor que conmemoró así tres décadas de carrera artística, mientras continúa llevando su voz y la bandera de Colombia por el mundo. Para Carlos el folclore es el origen, el alma, la tradición oral, el río Grande, la montaña más alta, pero cuando lo lleva al escenario es electricidad, luces y sonidos; es modernidad.

Este tour que lo trae nuevamente a cantar entre nosotros se denomina El Rock De Mi Pueblo Vive y es un homenaje al movimiento que gestó en los años '90 y con el que lideró a una nueva generación de músicos y artistas que siguieron su huella, apostándole a la música local y a los sonidos de la colombianidad, enmarcados dentro de un concepto al que denominó “El Colombian Pop”. Vives ha sido galardonado con los reconocimientos más importantes de la industria y en la última edición de los Latin Grammys fue nombrado como Persona del Año 2024.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su trabajo como artista gira en torno al estudio, el conocimiento y la divulgación de la identidad colombiana en sus múltiples facetas, en su compleja diversidad y en su importancia dentro de la cultura hispanoamericana. En 1993 fundó su banda La Provincia y su sello Gaira Música Local, como un homenaje a los músicos campesinos y mestizos de las regiones más apartadas y rurales del Caribe y como un laboratorio para nuevos talentos de la música contemporánea. Carlos se ha convertido en un embajador de Colombia en el mundo, llevando la cultura y el valor de la identidad colombiana a todos los rincones del planeta, ganando reconocimiento internacional para la música de su país con temas como “La gota fría”, “La tierra del olvido”, “Fruta fresca” y “Volví a nacer”, que se han convertido en verdaderos himnos.

Carlos Vives ha participado en múltiples proyectos que han demostrado su gran talento no sólo como cantante, sino como compositor, productor musical y actor. Recientemente participó con el tema principal de la película animada de Disney Encanto, además de protagonizar y ser el creador de la banda sonora de la serie El club de los graves, también para Disney. Se destaca por su comprometido trabajo social. En el año 2015 creó Tras La Perla, una iniciativa para promover el desarrollo sostenible en su ciudad natal Santa Marta y su región de influencia, que incluye los ecosistemas de la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta. A través de esta iniciativa, Carlos ha logrado vincular a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, USAID, Conservación Internacional, Demo Lab CR y The Reynolds Foundation, entre otras organizaciones, para sumar recursos a los proyectos sociales en pro de las comunidades de la región.



Por esta labor, ha recibido varios reconocimientos como el Premio Bravo al Liderazgo con Impacto Social, el Premio Impacto Latino en el marco de la Cumbre de Impacto Latino en la sede de la ONU y el Premio Compromiso en los Premios Heat 2022, además de ser elegido por la Revista Gerente como “Uno de los 100 Líderes de la Sociedad en Colombia”. Su compromiso por formar a niños y jóvenes sin sesgos ni exclusiones musicales lo lleva a crear en el 2016 la Escuela de Música Río Grande, con el propósito de ofrecer nuevas experiencias artísticas a partir de crear un diálogo en torno a la música y la cultura colombiana, las nuevas propuestas musicales locales y la música del mundo. Y este año tendremos la dicha otra vez de verlo y escucharlo en vivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.