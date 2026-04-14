Casual: el celular como puerta de entrada a una red de secretos y prejuicios

El teatro es, por definición, el arte de espiar la vida ajena, pero en Casual esa premisa se vuelve literal. La trama arranca cuando un grupo de amigos decide revisar el celular de Leticia, que se encuentra hospitalizada, para entender el suceso inesperado que acaba de vivir. Lo que encuentran, sin embargo, los deja sin palabras: una aplicación de encuentros sexuales casuales revela una vida secreta y a una "antorcha sexual" que ninguno imaginaba en su amiga. A partir de allí, la investigación se descontrola y los prejuicios afloran cuando las citas pactadas empiezan a llegar a la puerta, obligando a los protagonistas a confrontar sus propias limitaciones.

"El teatro es juntar experiencia y para mí es un aprendizaje constante absorber dinámicas distintas", reflexiona Carlos Belloso sobre este cruce de lenguajes que propone la obra. Para el actor, que viene de éxitos sostenidos, la clave de esta comedia no está sólo en el remate efectivo, sino en la construcción grupal. "No entrás sabiendo cuál es el resorte que hace reír a la gente, sino que entrás dentro de un grupo y, a partir de ahí, empezás a desglosar la comedia junto a un director que sabe dónde están esos puntos de apoyo", explica quien comparte escenario con un elenco de lujo que incluye a Diego Gentile -recién salido del fenómeno Toc Toc- y a Malena Guinzburg. También son de la partida Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich.

Entre el stand-up y la cuarta pared

Justamente para Guinzburg Casual representa el desafío que la saca de su zona de confort. Acostumbrada al código del stand-up, donde la complicidad con el público es directa, aquí debe enfrentarse a la estructura de una ficción teatral pura: "Para mí es una responsabilidad enorme, es como estar en la Selección -confiesa Malena-. Tengo que aprender a moverme en otro código, sin romper la cuarta pared y respetando los pies de mis compañeros. Al principio me dio un poco de miedo trabajar con alguien como Carlos, pero desde el primer ensayo pegamos onda y me hizo sentir a la altura".

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En la obra, Guinzburg compone a una "hippie fan del clona", un personaje excéntrico que choca constantemente con un agente inmobiliario insoportable (Belloso), generando situaciones de un humor ácido y detectivesco. "Hay algo de búsqueda para descubrir quién es quién entre todos estos personajes que aparecen a través de la aplicación", adelanta la actriz, resaltando que la obra funciona también como una incógnita que el público deberá resolver junto a ellos.

Un laboratorio de risas y comida

La química del elenco parece ser el ingrediente secreto detrás de esta apuesta. Según cuentan los protagonistas, los ensayos suelen empezar con una hora de charla y anécdotas compartidas. "Nos llevamos tan bien que ya hay asados y ñoquis de por medio; nos vemos más que a nuestras propias familias y nadie tiene ganas de no pasarla bien", comenta Belloso sobre la armonía del grupo. Esta sintonía se traslada a la puesta de Pablo Fábregas en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA), donde incluso los personajes que tienen menos tiempo en escena resultan fundamentales para el engranaje de la historia.

La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott. Con funciones de miércoles a domingo a partir de este 15 de abril, Casual se presenta como una superapuesta en la Avenida Corrientes. Los que se animen a disfrutar de este viaje que, entre el morbo y la culpa, intenta responder a preguntas incómodas: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la privacidad ajena? ¿Es posible hacer un trío de a dos? Entre resortes cómicos y un condimento sexual que eleva la temperatura de la trama, la obra promete ser un espejo divertido -y a veces incómodo- de nuestras propias curiosidades. Encontrá acá más info sobre las entradas.