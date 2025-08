Chiara Oliver se presentará por primera vez en la Argentina en agosto

Con tan sólo 20 años, la artista española Chiara Oliver se consolida como una de las voces más prometedoras del pop iberoamericano. Tras agotar en tiempo récord las entradas para su primera función en Buenos Aires, la cantante y compositora anuncia una nueva fecha, sumando así una segunda noche para encontrarse con el público argentino. La cita es 23 y 24 de agosto en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). En una entrevista exclusiva, compartió cómo nació su relación con la música: "Siempre me he sentido atraída por ella y siempre me ha encantado, siempre me ha hecho sentir cosas, siempre me ha despertado sentimientos". Desde muy pequeña mostró un interés particular por el canto, y el resto, como los instrumentos y las artes escénicas, vino con ello. "El escenario siempre a mí me atrajo, siempre se sentía como casa y de ahí no me alejaba", afirmó.

Su paso por Operación Triunfo fue, según ella, la plataforma que le dio la exposición necesaria para comenzar su carrera. "Fueron ahí tres meses muy intensos", recordó sobre el entrenamiento exprés en la academia. Sin embargo, su experiencia previa fue fundamental: "Yo con 15 años comencé a hacer bolos (presentaciones) por mi isla, yo soy de Menorca... tocando en los bares, en los hoteles, en donde me quisieran. Montaba el equipo sola, tocaba la guitarra yo sola y cantaba". Esta experiencia temprana le brindó una base sólida que le facilitó la entrada a la industria.

Chiara no ha cambiado las temáticas de sus canciones a lo largo de los años, pues siente que "siempre se tiene que hablar de lo mismo": vivencias, sentimientos, dolores, alegrías, ira. "Son las cosas que realmente nos pasan a todos", explicó. Lo que sí ha evolucionado es su manera de ver y afrontar estas temáticas con la madurez que le han dado los años. La artista prefiere no modificar las canciones que escribió en su adolescencia, considerándolo "hacerle un feo a esa Chiara pequeña que estaba escribiendo por primera vez".

La artista concibe la presentación de sus canciones de manera conceptual, buscando siempre un hilo conductor o una historia. Esto se evidenció en su primer EP La Libreta Rosa, un trabajo íntimo y autobiográfico inspirado en el cuaderno que la acompañó durante su paso por Operación Triunfo. "La libreta al final estaba basada en mi libreta, en mi diario que yo tenía", relató. Para Chiara, no hay nada más bonito que escribir en físico, en papel, una práctica que la conecta directamente con sus vivencias y que, sin duda, genera una fuerte identificación con su público.

Encuentro con el público argentino en La Trastienda

La expectativa por sus shows en Buenos Aires es inmensa: "Ya agotamos la primera fecha, la del 23 de agosto, y aún quedan algunas entradas para la del 24", anunció con entusiasmo durante la entrevista. La Trastienda, un lugar "supermítico, supericónico", le genera una gran ilusión y una "responsabilidad" por tocar en un escenario tan significativo. "Tengo muchas ganas de ir, de compartir y de estar realmente con vosotros y con todas las personas que me vengan a ver", expresó. La cercanía del escenario con el público en La Trastienda es un punto a favor, ya que le permitirá "poder realmente tener un contacto muy directo y muy cercano" con sus seguidores, muchos de los cuales la siguen desde su presencia televisiva y a quienes conocerá por primera vez.

El apoyo familiar ha sido un pilar fundamental en la carrera de Chiara. "Mis padres de hecho fueron los que ellos estaban convencidos de que tenía que hacerlo, de que tenía que hacer música, tú no puedes hacer otra cosa", reveló. A pesar de su deseo de tener un "plan B", sus padres siempre creyeron en su potencial y la impulsaron a dedicarse por completo a la música. "Siempre influyó en mi confianza en mí misma a nivel musical y a nivel artístico", afirmó. Desde muy pequeña necesitó el apoyo de su madre para llevar su equipo y montar sus shows, un respaldo que "ayudó muchísimo a acelerar el proceso" y a que las cosas sucedieran más pronto.

Chiara Oliver promete brindar dos noches mágicas en La Trastienda, donde el público argentino podrá sumergirse en su universo musical y ser testigo del talento de esta joven artista que, con su autenticidad y pasión, está conquistando el panorama del pop iberoamericano. Encontrá acá más info sobre las entradas.