Con Jarana Hernán Cuevas provoca una situación límite que pone en vilo los vínculos amistosos

El Teatro Area623, en el barrio de Balvanera, es el escenario de Jarana, la nueva propuesta de Hernán Cuevas, quien además de escribirla, la dirige y actúa en ella. La obra, que tuvo su estreno el pasado jueves 14 de agosto, presenta una trama que fusiona la comedia con el suspenso, en un escenario tan cotidiano como inquietante. La historia se desarrolla durante un asado de cumpleaños en General Rodríguez, donde un grupo de amigos de toda la vida se reúne para celebrar. La llegada de dos invitados ajenos a la fraternidad interrumpe la dinámica del grupo y, al mismo tiempo, el calor del verano va en aumento. De repente, un flash informativo anuncia que una extraña epidemia de baile se está propagando por el AMBA. Así la fiesta se convierte en una situación límite, desintegrando los límites entre la cordura, la fe y los vínculos al ritmo de lo impredecible.

La obra, titulada también como “la epidemia del baile”, está inspirada en un hecho real que data del siglo XVI en Francia, un misterio que la historia no ha logrado descifrar. Fue un fenómeno de histeria colectiva durante el cual cientos de personas bailaran sin control, a veces hasta la muerte. En una entrevista exclusiva con Vivo Perfil, Hernán Cuevas reveló el punto de partida de la obra. “Me apareció el video en una red social y la historia me latió muy grande en la cabeza y en el corazón. Me llevó a pensar que era un hecho teatral, ¿cómo puede ser que nadie hable de esto?”.

A pesar de que la información sobre la epidemia del 1.500 es escasa, Cuevas decidió trasladar el suceso a la Argentina actual, con la pandemia como un reciente y doloroso antecedente. El autor quería explorar qué sucede con los vínculos de un grupo de amigos en una situación límite. “Todo es gracia y todo es risa hasta que, de pronto, no lo es más”, explica, aludiendo a la rapidez con que los argentinos pueden pasar “del negro al blanco” cuando la tensión irrumpe.

Autor, actor, director

La obra se centra en las relaciones entre los personajes y busca ser un espejo de la sociedad actual, en la que la grieta y el conflicto parecen dominar cada conversación. “Está bueno encontrarnos en un grupo de amigos donde cada uno es diferente y nos juntamos en un ambiente seguro para ser nosotros mismos. Cuesta mucho encontrar un lugar así hoy en día”, reflexiona el autor.

Asumir la multiplicidad de roles fue un desafío para Cuevas: “Es un montón. Fue pensar 24/7 en la obra, desde el lado de actor, desde el lado de dramaturgo o desde el de director". Conciente de la dificultad de tomar distancia, se apoya en un equipo de colaboradores de confianza, incluyendo a sus dos asistentes y al productor Maximiliano Casalía, cuya mirada le brindan la seguridad de estar en el escenario.

El elenco está integrado por Valeria Stilman, Ananda Li Bredice, Gerardo Gerez, Marcelo Martín, Guadalupe Cuevas, Andreina Petriella, Valentina Brishantina, Jesús Catalino, Juan Ignacio Barea y el propio Cuevas.El diseño de vestuario es de Melanie Mora, el de escenografía de La Compañía del Grito; el de sonidos y efectos sonoros de Pablo Ramos Méndez; la coreografía y expresión corporal de Yanil de Sousa, y el video de Rodrigo López.

La recepción del público tras el estreno fue muy positiva. Para Hernán, el principal objetivo era que el público entendiera el “cuentito”, que comprendiera el misterio y la dinámica de las amistades. Le interesaba especialmente generar una “risa nerviosa” y que se entendiera la incomodidad que surge en los amigos de muchos años cuando alguien nuevo llega al grupo. El director reconoce que, si bien la obra no da una explicación a la epidemia, se centra en cómo la situación se desarrolla a través de las relaciones humanas, un aspecto en el que el baile, una pasión personal suya, también juega un papel fundamental.

Las funciones de Jarana son los jueves a las 21 en el Teatro Area623 (Pasco 623, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.