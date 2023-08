Cuatro obras para disfrutar en la cartelera porteña

La cartelera teatral porteña es un compendio de estilos, ideas y propuestas diferentes. Aquí te recomendamos cuatro para que puedas disfrutar de una excelente salida para un día de semana o en el finde,



Captura de aves silvestres

Arrancó la tercera temporada de esta propuesta que sube a escena los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión (Venezuela 3340, CABA). Surgida del ideario de la compañía teatral Basamenta, con dirección de Ignacio Torres, es una puesta que expone fantasías acerca de las aves silvestres. Por un lado, una posible historia de seres humanos al cuidado de aves reales en este mundo real. Por otro lado, en escena, la magia y belleza de animales que vuelan, cortejan y a la vez luchan por su conservación. El grupo de

experimentación teatral está integrado por Pilar Boyle, Natali Cabovianco, Matías Corradino, Fernando Morales, Tomás Torres Oviedo y Pía Fonseca, quienes trabajaron junto al director. Cumplieron ya 10 años. Según Torres, “10 años con un mismo grupo es algo para celebrar. En esta nueva obra, la cuarta desde nuestros inicios como compañía, el experimento consiste en la búsqueda de lo minúsculo del movimiento animal. El foco en el menor aleteo y en la mayor cacería. Una bandada que emerge donde no había nada para destrozarlo todo”. El diseño de escenografía es de Leandro Sartoretti y José Mehrez, el de iluminación de Leandro Crocco y la iluminación de esta temporada es de Víctor Chacon; y el vestuario de Maricel Aguirre. Encontá acá más info sobre las entradas.

Edmond en el Teatro Pte. Alvear

La emblemática sala de la calle Corrientes, perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, fue reinaugurada recientemente y en su remozada sala sube a escena Edmond, una obra que cuenta la historia de cómo se escribió Cyrano de Bergerac. Luego de su puesta en valor, el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1658, CABA) volvió a abrir sus puertas con la obra del actor y director francés Alexis Michalik en coproducción con Acme, Le Théâtre du Palais Royal y Légende. Se trata de una adaptación de Fernanda Cava y Gabriela Ricardes, con un elenco encabezado por Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo y Vanesa González, que se completa con Nacho Pérez Cortés, Yanina Gruden, Eugenia Alonso, Gaby Ferrero, Luis Longhi, Fabián Vainstein, Carlos Da Silva, Matías Milanese y Federico Lehmann. Esta comedia imagina la primera representación del clásico Cyrano y las dificultades que llevaron a su autor, Edmond Rostand, a montarla en 1897 en París. Rostand aún no llega a los 30 pero ya tiene dos hijos y mucha ansiedad. Hace dos años que no escribe nada. Desesperado, le ofrece al gran actor Coquelin una nueva obra: una comedia heroica, en verso, para las fiestas. Su única preocupación es que aún no está escrita. Ignorando los caprichos de las actrices, las exigencias de sus productores, los celos de su mujer, las historias de amor de su mejor amigo y la falta de entusiasmo de todos los que le rodean, comienza a escribir una obra en la que nadie cree. Encontrá acá más info sobre las entradas

La ventana del árbol y Ana Frank

Obra de Gustavo Gersber con adaptación y dirección de Marcia Alejandra Rago, sobre una idea original de Héctor Shalom, esta propuesta está interpretada por Clementina Mourier y se representa en el Teatro Ana Frank (Superí 2639, CABA) desde el sábado 2 de septiembre a las 20 hasta fines de octubre. A partir de una consigna escolar, Eva se pondrá en la piel de Ana Frank y reflexionará sobre la violencia, la discriminación, el odio y el amor desde de las propias palabras del Diario, sus sentimientos y el mundo que la rodea. Tras conocer la historia, intentará averiguar cómo a ella le gustaría que sus compañeros la recuerden en un futuro. Ana Frank fue la joven judía alemana que, escondida junto a su familia y otros miembros de la comunidad, registró en su diario íntimo los oscuros años de persecución por parte del régimen nazi. Además de ver la obra, el ticket incluye una visita previa al Museo 18.30, pues allí se encuentra una réplica del escondite donde estuvo la joven escritora. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Me gusta, todo por un like

“Amiga, viste la pareja para la cual trabajo y que te conté que eran mi crush secreto? Bueno…pasó!”. Me gusta, todo por un like es la comedia romántica argentina escrita por Alberto Rojas Apel, con dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, que se representa en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) con funciones de jueves a domingo. La protagonizan Damián de Santo, Luciana Grasso y, desde hace pocas funciones, se incorporó Paola Krum en reemplazo de Juleita Zylbergerg. En la trama Andrés (De Santo) y Martina (Krum) llevan 10 años casados y tienen una hija pequeña. La rutina se les está tornando cada vez más notoria hasta que Jowy (Grasso), una baby sitter centennial, aparecerá en sus vidas no sólo para que puedan ir al cine de vez en cuando, sino para trastocarles toda esa estantería conyugal que tanto les costó armar y sostener. Entre fantasías y pensamientos ocultos, enredos tan divertidos como vergonzosos y algún que otro “likeo” controvertido, esta pareja tan adorable como sufrida deberá decidir si ya es hora (y edad) de tirarse a la pileta. Encontrá acá más info sobre las entradas.