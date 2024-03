Dante Gebel vuelve a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena

El carismático conductor, actor, productor e influencer Dante Gebel, reconocido mundialmente por sus extraordinarias conferencias dirigidas a la juventud y la familia, vuelve a Buenos Aires para presentar su espectáculo Presidante, No es otra clásica campaña política, Tour 2024. La cita será el 11 de abril a las 20.30 en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Nacido en la argentina pero radicado desde hace varios años en los Estados Unidos, vive actualmente en Los Ángeles, donde despliega su polifacética figura, que va más allá de ser un conferencista. Dueño de River Arena en Anaheim, California, donde tiene sus propios estudios de televisión y desde donde ha logrado conquistar corazones en todo el mundo con su magnetismo y mensajes conmovedores.

Siempre dispuesto a la charla abierta, Gebel hace radio y tevé; la prensa en 1996 lo bautizó como “el pastor de los jóvenes”, luego de que se hiciera conocido por llenar los estadios más importantes de nuestro país al hablar sobre los valores cristianos. "Hablo de la vida, de las motivaciones de tener un encuentro con el destino, de valorar el tiempo, validar lo que perdimos, recuperar los valores que están un poco olvidados en la sociedad, por supuesto toda la gente tiene un encuentro con Dios maravilloso, pero lo hago de un punto de vista que cualquiera puede sentirse identificado, así que cada vez que hago esta gira siento que estoy cumpliendo mi propósito en la vida. Quien vaya, no se sentirá defraudado", explica en una charla vía Zoom en la que no se erige como posible presidente como se anuncia su show, porque "en un día no se puede hacer mucho".

Acompañado por una banda y con un impresionante entorno técnico, el regreso de esta propuesta que ya trajo al Luna Park incluye el compromiso personal con los espectadores de que él habla durante dos horas y media sin tomar agua, y la audiencia no se levanta de la butaca. Sorprendentemente esto se cumple aunque se trate de estadios enormes. "Eso genera un mano a mano, donde la gente siente la conexión y se siente identificada. Además veo que no pueden parar de reír, son varias horas que se pasan como si fueran 10 minutos. Es una conferencia maravillosa, abro mi corazón tal cual soy desde las debilidades y equivocaciones", explica. Así en Presidante Gebel se sumerge en lo más profundo de su ser, compartiendo historias que van desde la risa hasta las lágrimas, abordando temas como "la vida, la muerte, la nostalgia y relatos cotidianos que nos llevan a reflexiones profundas del alma, un mensaje directo al corazón", en coincidencia con un año electoral en muchos países.

Y no le teme a los espacios grandes, últimamente sus presentaciones son en arenas y lo llevaron a recorrer los Estados Unidos y América toda. Esto se debe a que logra una intimidad con la gente, aunque los espectadores se cuenten por miles: "Continuamente hago giras. Se llenan, es un público sabe quién soy y qué va a consumir. Y están los que dicen: 'Este de dónde salió?'. Intento capitalizar eso. Pero a mi no me gusta poner etiquetas".

Una oportunidad única para ser parte de una experiencia movilizadora con Dante Gebel, lo que será seguramente una noche llena de emoción, reflexión y risas. Encontrá acá más info sobre las entradas.