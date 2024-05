De Pimpinela a Eric Prydz, hay de todo para escuchar en vivo en la cartelera porteña 

Cada vez más variada se presenta la cartelera musical en Buenos Aires, desde espectáculos hiper tecno a un clásico que nunca pasa de moda, los Pimpinela. Aquí todo lo que tenés que saber para ir a verlos.

Eruca Sativa

La banda regresa al Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA) en dos oportunidades: el sáabdo 1 de junio y también el 13 del mismo mes. Con más de 15 años de trayectoria Eruca Sativa brindará dos conciertos íntimos y exclusivos en los que estará haciendo un repaso por su discografía. Integrada por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, acaban de cumplir 15 años en 2023, cuyo festejo se concretó el Movistar Arena de Buenos Aires en diciembre pasado, a lo que sumaron más de 30 shows en el país. Además, durante estos conciertos se estarán recibiendo alimentos no perecederos (eche en polvo, aceite, azúcar, harina, arroz, condimentos, fideos y puré de tomate), así como también frazadas, ropa y calzado de todos los talles, para el comedor y merendero Nuevo Amanecer – Monte Matadero – Bernal – Buenos Aires. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Anunnaki

El dúo electrónico argentino apadrinado por Paul Oakenfold, conformado por Luis y Amalia, llegará con sus shows colmados de energía, groove y música inédita el 14 de junio en Dune Park (Aráoz 740, CABA). Su particular mix de melodic techno, techno, progressive house con elementos Indie dance, logra una explosión de sonidos. Actualmente, se encuentran presentando su nuevo single Abidos vs Stereo Express, editado por el prestigioso e influyente sello alemán Off World. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Dante Spinetta

Luego de su gira por Europa, y su encuentro con Fito Páez en Madrid, Dante Spinetta se presentará en Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA) el viernes 9 de agosto, a las 21. Hoy, más vigente que nunca, Dante hará los temas de Mesa Dulce, su álbum lanzado en 2022, al que considera su mejor versión. Es un regresa a los escenarios para mostrar su lado más funkero con el sonido que soñaba alcanzar, el de su quinto disco en solitario. 2023 fue un año significativo y especialmente exitoso para este artista, luego de ganar cuatro Premios Gardel en las categorías Ingeniería de Grabación y Productor del año, por su álbum Mesa Dulce, Mejor Canción de Rock por El lado oscuro del corazón y Mejor Colaboración de Música Urbana por Sudaka junto a Trueno. Además, recibió tres nominaciones en la primera edición de los premios Rolling Stone en Español, en las categorías de Álbum, Videoclip y Canción del año. También estrenó las Damasco Sessions, una poderosa versión en vivo de canciones de su último disco que "son una excusa de amor para mostrar cómo suena la banda en vivo hoy, es una muestra fiel de cómo suena el proyecto”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Eric Prydz

Luego de presentarse en las ciudades más importantes del mundo, Eric Prydz desembarca por primera vez en la Argentina con su show, Holo y producción de Fenix Entertainment. El DJ sueco se presentará el 12 de octubre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). El reconocido DJj y productor, que acumuló varios alias en su carrera (Pryda o Cirez D), llegará a Buenos Aires de con un espectáculo estrenado en Glasgow, Escocia, en 2018 y que cuenta con hologramas 3D que se proyectan durante el show en imponentes pantallas colocadas en el escenario. Holo sorprenderá con una puesta audiovisual sin precedentes, de dos horas de duración bajo un concepto que combina tecnología audiovisual de última generación con sus dinámicas sesiones de DJ en vivo de house y techno, y producciones originales, lo que da como resultado una experiencia visual inmersiva que deja impactados a todos los que participan del show. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Pimpinela

La dúo tiene nuevo espectáculo, Siempre Juntos. Después de 40 años al tope del cariño del público, Lucia y Joaquín Galán, creadores de un estilo único, refuerzan el vinculo con el público que siempre los acompaña cantando cada uno de sus éxitos, íconos de la música popular como Olvídame y pega la vuelta. Pero además vuelven a sorprender con sus nuevas canciones Traición, Cuando lo veo y Lloro, tres historias actuales que alcanzan de nuevo a un público de todas las edades y estratos sociales.

Esta nueva gira comenzó a fines del año pasado y ha recorrido una gran cantidad de kilómetros entre México, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile y Argentina, y continuará durante mayo por Centroamérica y España, hasta llegar al Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), el 24 de noviembre. Siempre Juntos es un concierto deslumbrante, no sólo por gran la puesta en escena sino, y, sobre todo, por la luz con que sigue brillando, este dúo de hermanos que se renueva y recicla permanentemente, entregándose por completo como si el sueño de aquellos dos hermanos, recién estuviera empezando. Encontrá acá más info sobre las entradas.