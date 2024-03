Desveladas: la obra en la que cuatro drag queens se mueven entre enredos para divertir al espectador

Se presentan como la primera obra drag queen del país. Escrita por Mauricio Viñas y dirigida por Alan Barceló, Desveladas, en el hotel Las Lunas se presenta todos los viernes a las 23 en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA), y sigue causando revuelo en esta segunda temporada. En la trama, Urania hace un intento más para no seguir perdiendo huéspedes y bajar la categoría de su hotel. Es así que contrata a La Kalo para presentar su nueva obra de arte, ya que es la artista más importante e imponente del país, con la intención de que la movida le traiga a los medios de comunicación y a nuevos clientes. Pero esta estrategia perfecta tiene un punto de quiebre la noche anterior a la gran develación, cuando las empleadas de la hostería Mina y Dixie Valentine harán de las suyas y mantendrán desveladas a cuatro dragqueen, obligadas a revelar quienes son realmente.

El proceso de creación de esta propuesta, tal como reveló La Kalo en una entrevista exclusiva, "surgió por medio de nuestre ex compañere Fabricio Entradi, que fue quien nos tiró la idea de hacer una obra de teatro con drags, algo que Alan ya le había comentado. Así nos conocimos y, una vez que surgieron esa comunicación y ese encuentro, se fue dando Desveladas. Confieso que al principio la idea era de armar algo más varieté y terminó como una obra argumental en la que cada una le fue metiendo su esencia; fue un mix del guión, la dirección y de las drags".

A lo que Alan agrega: "Cumplí un deseo que era trabajar con drags porque consumo mucho este que en la Argentina lleva pocos. Me parece fascinante y siempre me pasaba que me las encontraba en boliches o en fiestas, haciendo cosas performáticas y yo quería verlas en otro tipo de espectáculo. Así sumamos la escenografía, las luces, todo ligado a la puesta y a la estructura del texto, pero sin perder esa esencia del drag, especialmente en el vestuario, el make up, las pelucas, todo ese show que brinda este arte fusionado en una obra de teatro. Así que fue empezar a charlar con ellas y con el autor, porque había cosas que necesitaban de una vuelta de rosca. Eso es lo que hizo que hoy Desveladas... esté en su segunda temporada".

Sin embargo, la obra no pierde su esencia drag: "Dentro de una fantasía que es parte de nuestra imagen -afirma La Kalo, en la foto de arriba- el personaje no se desarma nunca, siempre mantiene la fantasía y eso es algo que nos destaca mucho. Por ejemplo la obra no tiene puteadas ni insultos, trabaja desde un humor mucho más sano. Te diría que eso hace que sea atractivo". Cada una es auténtica en su personaje de drag, aunque le siguen "sumando cuestiones. No tanto actoral, pero una de las cosas que le aclaré a Alan es que no soy actriz, soy drag; trabajemos con eso. Lo que quiero decir es que La Kalo no va a ser la florista la Susanita o la recepcionista. No me voy a poner lentejuelas o brillitos, tampoco quería crear de cero a un personaje nuevo. Yo soy un drag diferente, más dark. Soy la la darkie del grupo y me ha pasado de que me han pedido ponerle (amo los colores) pero sigo sin incorporarlos. No me sale por más que lo intente. Así Alan supo incorporar mi esencia dark dentro de Desveladas. De hecho en la obra hay muchos guiños a esa oscuridad yo tengo; hay un rayo cuando salgo, luz neón que hace que brille mi outfit. Y mi personaje tiene unos desvaríos emocionales que por momentos se pone loca y pega unos gritos tremendos y después baja. Eso me pone muy feliz. Lo mismo pasa con las chicas, porque si bien es todo bajo una historia que está guionada y nosotras seguimos ese cuento, también incorporamos nuestros modismos, nuestras palabras, nuestros chistes".

Con respecto al público que las va a ver, el director asegura que en la primera temporada, que fue el año pasado, lo que sucedía es que llegaba gente quizás más de boliche, de fiesta y en este "segundo año fue cambiando. Obviamente está toda la comunidad LGTBQ+ siempre en nuestro arte, pero como queríamos abrir el abanico de posibilidades para que el espectador de teatro se encontraba con esta fusión del drag queen en una sala de teatro, vino otro tipo de público y el principio se asombró un montón y hasta mucho más a veces que el público que es LGBT porque ya están acostumbrados. Hubo espectadores que me dijeron que no van al teatro habitualmente y que vinienron por nostrosos. Eso es muy hermoso. Ahora el público es muy variado y la idea es que eso se siga expandiendo. La gente se va contenta, agradecida de que le pase esto, descubre cosas que no imginaba que era así. El otro día me pasó que llegó un matrimonio adulto muy grande y salió súper agradecido por la comedia y por el profesionalismo de las chicas, por toda la dedicación que tienem las drag queens en su preparación", finaliza Alan.

Así que no hay que perderse la oportunidad de verlas en acción, los viernes a las 23 en este hermoso teatro de Palermo. Encontrá acá más info sobre las entradas.