El Funeral de los Objetos: en enero pasa del off al Paseo La Plaza

El Funeral de los Objetos es una obra musical tan particular que estuvo más de dos años representándose en el off Corrientes cautivando al público y, a partir del 10 de enero, desembarcará en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) para subir a escena todos los miércoles a las 20. ¿Qué tiene de particular? Para descubrirlo hablamos con sus creadores, la dupla compuesta por Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano, quienes también forman parte del elenco acompañados por Eugenia Fernández, Víctor Hugo Araguas, Martina Alonso, Matías Zajic, Rafael Escalante y Daniela Rubiatti. Como covers participan Christian Edelstein, Nicolás Hernán Quaglini, Alejandra Oteiza, Estefania Alati y Nicolle Scher.

El argumento gira en torno a un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Y ésto fue lo que revelaron los responsables de libro, idea y música original:



Además, la propuesta tiene en el piano, así como en la Dirección Musical y los Arreglos a Facundo Cicciu, está engalanada con las coreografías de Provenzano y la Dirección de actores, puesta en escena y Dirección General de Manasseri. Todos dan vida a este musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso yo soy un objeto para los demás? Afortunadamente toda esta profundidad de concepto se pasa por el tamiz de las armonías y el humor. Lo que no evitará que salgamos de la sala pensando. Encontrá acá má info sobre las entradas.